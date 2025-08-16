Actriz de Séptima Puerta fue diagnosticada con un tumor en el cerebro: creyeron que era maltratada

La actriz Heidy Carrasco, recordada por su participación en la exitosa serie Séptima Puerta de Caracol Televisión, revela en entrevista con La Red que fue diagnosticada con un tumor cerebral, luego de pasar por un proceso médico complejo y lleno de confusiones durante su estadía en el extranjero.

Todo comenzó cuando Heidy, lejos de Colombia, empezó a experimentar un agotamiento físico extremo y la aparición inexplicable de moretones en distintas partes del cuerpo. Al acudir a médicos locales, estos sospecharon inicialmente que estaba siendo víctima de maltrato físico, dada la presencia de hematomas sin causa aparente. La actriz vivió momentos de incertidumbre y angustia al verse envuelta en una situación que no correspondía a su realidad.



Al regresar a Colombia, y tras realizarse una resonancia magnética para entender mejor lo que sucedía con su salud, los médicos finalmente descubrieron la verdadera causa: un microadenoma hipofisiario, un tipo de tumor benigno que se forma en la glándula hipófisis, ubicada en la base del cerebro. Aunque se trata de una masa pequeña, puede tener implicaciones importantes, ya que esta glándula regula diversas funciones hormonales en el cuerpo.

Heisy ahora enfrenta su diagnóstico con serenidad, pero también con disciplina. Uno de los síntomas más persistentes ha sido el dolor de cabeza constante, al que describe como una molestia con la que ha aprendido a convivir.

Publicidad

El tratamiento que debe seguir es riguroso, aunque no invasivo. La actriz debe tomar una pastilla semanal del tamaño de "una lenteja”, que ayuda a controlar la actividad hormonal y mantener el tumor bajo control. Además, debe seguir una serie de cuidados específicos para evitar que la condición se agrave.

Pese a las dificultades, Heidy mantiene una actitud positiva frente a su salud. La experiencia, aunque desafiante, le ha permitido conocer más sobre su cuerpo y ser más consciente de la importancia del autocuidado. Agradece haber recibido finalmente un diagnóstico claro y estar en manos de profesionales capacitados que la acompañan en su proceso.

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

