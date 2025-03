Marcela Reyes apareció en silla de ruedas antes de un show: así respondió a las críticas

La reconocida DJ Marcela Reyes vuelve a ser noticia en las plataformas digitales y no necesariamente por la sólida relación que ha creado con Exotic DJ luego de su accidente , sino debido a un gesto que tuvo recientemente. La mujer fue grabada mientras llegaba a uno de los espectáculos que tenía programados en su agenda en silla de ruedas, por lo que muchos usuarios de Internet afirmaron que quería "llamar la atención de los asistentes".

Mira también: Marcela Reyes tuvo que grabar a Exotic DJ en la UCI para que su hijo viera que no estaba muerto

Las críticas fueron tantas, que Reyes apareció en su cuenta oficial de Instagram para explicar lo que había ocurrido, agregando de esta manera que se siente incapaz de dejar a los organizadores de un evento con todo listo y no presentarse debido a un procedimiento estético que decidió realizarse por voluntad propia, pues considera este acto como falta de profesionalismo.

Inicialmente, Reyes expuso cómo tenía de maltratado el cuerpo por la intervención quirúrgica, exponiendo de esta forma cómo había algunas zonas inflamadas y llenas de morados.

Publicidad

No te pierdas: Marcela Reyes perdió un bebé: Con doloroso relato, reveló cómo se dio cuenta

Posteriormente, se pronunció al respecto: "Yo camino a paso de tortuga, ando con pañal, ¿ustedes se imaginan donde suba esos tres pisos que tenía que subir para llegar al show? Me muero, tenía que ir sí o sí en silla de ruedas. Que por qué no cancelé, no es tan fácil, a mí no me da el corazón ni el profesionalismo para dejar a un empresario con su evento tirado cuando ha invertido dinero, tiempo y hay muchos fans esperando por uno", dijo en medio de las historias.

Publicidad

¿Qué cirugía se hizo Marcela Reyes?

Hace tan solo algunos días, Marcela Reyes ingresó a la sala de cirugía para practicarse una lipo de alta definición. De hecho, su doctor Andrés Rivera mostró en redes sociales el resultado obtenido y afirmó que había implementado las mejores estrategias y tecnología para garantizar una figura armónica.

Te puede interesar: Marcela Reyes aclaró si realmente se divorció para volver con Exotic DJ, el papá de su hijo

"Definición y marcación estratégica, voluminización corporal para una silueta más atlética y naturalidad sin perder la esencia", señaló.

Publicidad

Con este retoque, Marcela se ha mostrado emocionada por fortalecer cada vez más su confianza y añade que seguirá los cuidados al pie de la letra para poder regresar a su rutina lo antes posible.