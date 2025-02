Marcela Reyes perdió un bebé: Con doloroso relato, reveló cómo se dio cuenta

La reconocida DJ Marcela Reyes vuelve a ser noticia en las plataformas digitales y no precisamente por la relación que tiene con Exotic DJ , sino debido a que recientemente dio una entrevista en donde aseguró que una de las etapas más complejas que ha vivido fue un aborto espontáneo.

La declaración la concedió para El Espectador y, según señaló, no tenía idea de que se encontraba en estado de embarazo, por lo que no alcanzó a tener los cuidados suficientes en el proceso.

"El año pasado decidí dejar de planificar porque dije que era momento de tener un hermanito para Valentino (...) Yo no pensé que fuera a quedar tan rápido embarazada porque yo llevaba muchos años planificando", inició mencionando.

Posteriormente, agregó que al cabo de dos meses fue a la clínica por un problema con su estado de salud y, para su sorpresa, se enteró de que se trataba de un bebé: "era que había tenido un aborto, había perdido al bebé. Fue muy raro porque no supe qué hacer en ese instante, estaba muy shockeada porque, primero, no sabía y, segundo, era la noticia de hay que buscar en el examen por qué no lo ubican".

De igual forma, contó que no tuvo suficiente tiempo para asimilar esta situación, dado que a los pocos días tenía un compromiso laboral en una alfombra roja.

Es necesario mencionar que esta no es la primera vez que Reyes se pronuncia sobre el tema. En 2024, habló abiertamente sobre los retos que supuso este año en su vida personal, pues estuvo sometida a grandes niveles de estrés que derivaron también en la pérdida de una parte de su cabello.

"Saqué otra batalla adelante y hoy en día valoro más lo que tengo, todo esto fue causado por el estrés porque soy una persona responsable y sufrí una caída, pero me estoy levantando de ella y rectifiqué quiénes sí en mi vida y quiénes no", dijo en aquella oportunidad.

Por ahora, Reyes se encuentra más enfocada que nunca en su empresa y en su crecimiento profesional, proceso que ha documentado a través de las redes sociales.