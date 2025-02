Marcela Reyes aclaró si realmente se divorció para volver con Exotic DJ, el papá de su hijo

Exotic DJ enfrentó uno de los peores momentos de su vida desde noviembre del 2024 cuando fue alcanzado por varios impactos de bala en medio de una riña que se generó durante una de sus presentaciones en un Motel en Cali.

Además de él, dos personas más salieron heridas y uno de estos falleció en el lugar. Al parecer el estado del músico no era bueno, por lo que fue intervenido inmediatamente de urgencia y llevaba tres meses debatiéndose entre la vida y la muerte.

Mientras que esto sucedía el público tenía muy poca información, a raíz del tema se pensó que había perdido la vida, pero fue Marcela Reyes quien desmintió estos rumores y también es la persona que ha contado un poco más de ese momento.

A través de sus redes sociales, la mujer ha compartido videos de los momentos en los que cuidó al DJ, cuando estaba respirando con ayuda de máquinas e incluso aparece llorando an algunas de las filmaciones mientras que asegura que siempre estará con él.

Lo cierto es que, debido al agradecimiento, el DJ ha realizado algunas declaraciones públicas en las que le ha expresado su profundo amor. "Esta mujer me ha probado finura toda la vida. Te pedí y te pido nuevamente disculpas en público. Me has demostrado mucho el valor de la familia. Te amo para toda la vida", escribió en las historias de Instagram.

¿Marcela Reyes se divorció por Exotic?

Una de las preguntas más frecuentes de los internautas a Marcela Reyes ha sido si su expareja, y papá de su hijo, tuvo algo que ver con la decisión de divorciarse de su esposo, el también músico BKing, por lo que ella se sinceró.

Allí mencionó que las personas no saben que fue a mediados del 2024 que tomó la decisión y lo de su expareja sucedió en noviembre, por lo que las dos cosas no están para nada relacionadas. “Yo hace ratísimo estaba separada, y me separé llena de dolor, no quería, me dio muy duro, solo Dios sabe los momentos tan duros”.

De la misma forma y, por primera vez, mencionó que vivió el duelo durante el matrimonio, pues parece que las cosas no estaban bien y debido a esto llevaba más de un año y medio intentando salvar lo que había gracias al amor, pero no lo logró y por esto tomó la decisión de separarse.