Exotic DJ le declaró su amor a Marcela Reyes a días de haber recuperado la consciencia

Desde que se conoció que Exotic DJ se encontraba en delicado estado de salud por el tiroteo en el que se vio involucrado mientras presentaba un show en un motel ubicado en la vía Cali- Jamundí, Marcela Reyes ha permanecido atenta a su progreso y ha informado a través de las plataformas digitales novedades sobre el caso.

Recientemente, la mujer ofreció una entrevista en donde explicó cómo le comunicó a su hijo que su padre estaba en una complicada situación y de qué manera reaccionó su expareja sentimental al recuperar la conciencia. Además, contó que el artista estuvo clínicamente muerto durante 20 minutos , lo que calificó como algo sorprendente debido a que "humanamente no había manera".

Exotic DJ le declara su amor a Marcela Reyes

Tras las declaraciones que ha ofrecido la empresaria para diferentes medios de comunicación, Exotic DJ se tomó su cuenta oficial de Instagram, en la que recoge más de un millón de seguidores, para expresarle el agradecimiento que siente por ella, pues fue de las pocas personas que estuvo haciéndose cargo de todo el proceso y animando a su hijo Valentino para que mantuviera la fe intacta en el diagnóstico médico.

"Esta mujer me ha probado finura toda la vida. Te pedí y te pido nuevamente disculpas en público. Me has demostrado mucho el valor de la familia. Te amo para toda la vida", escribió en las historias de la citada red social.

Junto a la publicación agregó una canción de su repertorio llamada 'Me elevas', en la que colaboró con otros exponentes del género de la talla de Valka y Nathan.

Es necesario mencionar que, a pesar de que siempre han actuado conforme al bienestar de su pequeño, los dos famosos han asegurado que no tienen ninguna relación sentimental. De hecho, Reyes hace poco puso fin a su matrimonio con B- King, tras seis años de casada y en medio de una compleja situación económica.

Por el momento, los fanáticos de ambos están a la espera de conocer si habrá alguna reconciliación o si, por el contrario, mantendrán su relación como hasta ahora la han venido manejando.