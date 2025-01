Marcela Reyes confesó que Exotic DJ sí estuvo muerto: "humanamente no había manera"

Marcela Reyes se ha consolidado como una de las artistas y empresarias más destacadas del país gracias al compromiso y entrega por su trabajo. Recientemente, la mujer recibió múltiples críticas debido al incidente que sufrió Exotic Dj, su expareja sentimental y el padre de su único hijo, Valentino, quien está a punto de cumplir 7 años.

La también influencer le concedió una entrevista al programa Los Impresentables, en donde se refirió a todo el proceso que vivió su exnovio cuando se debatió entre la vida y la muerte. Según explicó, tan pronto se enteró de la noticia viajó de inmediato para estar lo más cerca posible de él y conocer su estado de salud.

Esto la llevó a vivir fuera de Medellín unas semanas. Además agregó que la comunicación con su exsuegra fue fundamental, ya que fue ella la que le solicitó compartir novedades sobre el caso en redes sociales para llevar un poco de calma a los seguidores del músico.

Reyes expresó que la condición de Exotic era muy delicada y que tuvo que buscar la manera de comunicarle a su hijo lo que estaba ocurriendo sin herir sus sentimientos: "humanamente no había manera, empezando porque él duró 20 minutos muerto, sin signos vitales (...) Y si pasaba, era que iba a quedar... Muerte cerebral, qué sé yo", aseguró.

De la misma forma, contó que, a pesar de los problemas que llegaron a vivir en el pasado, ella se centró únicamente en su proceso de recuperación, lo que le permitió comprender el gran vínculo que los unirá por el resto de sus días.

"Qué recordar nada, ya todo está perdonado, no hay manera de eso. Las enfermeras que entraban y me veían ahí, me miraban y me decían 'wow, qué corazón el que tú tienes por estar acá'. Yo las veía y decía ''no creo que solo yo, yo creo que cualquier mamá estuviera haciendo eso', es que es el papá de tu bebé, es familia para toda la vida finalmente", dijo.

Por último, señaló que vivieron un emotivo momento cuando él recuperó la consciencia, dado que él la vio celebrar a través de un vidrio y no dudó en decirle que la amaba mientras le hacía con las manos señas de un corazón.