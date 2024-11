Marcela Reyes dejó ver cómo se encuentra tras su separación de B-King: "No es fácil"

Sin duda alguna, este año ha estado lleno de duras pruebas para Marcela Reyes , quien ha estado viviendo varios acontecimientos en su vida, tal y como el delicado estado de salud que está atravesando Exotic DJ, el padre de su hijo, quien fue impactado por varias balas en un evento privado.

Marcela Reyes se separó de B-King

Luego de que hubo una gran cantidad de rumores acerca de que la DJ ya no tenía una relación con B-King, en una entrevista con Roberto Cardona para Los 40 Principales, ella dio a conocer que estos eran ciertos: "fue una parte difícil. Hace unos meses, sí, estoy separada".

Con lágrimas y la voz entrecortada, Marcela Reyes dio a conocer cómo ha llevado este duro reto en su vida: "me ven en redes sociales, parada, pero también fue algo duro. Me casé pensando que iba a ser algo para toda la vida. He tenido dos hogares y en los dos creía que era para siempre porque soy super de familia. No me gusta estar soltera ni que me piropeen".

En esta misma entrevista, la DJ demostró que no fue una decisión tomada netamente por ella y que sigue muy afectada tras terminar esta relación con B-King: "una separación no es fácil, más cuando tú te vas amando".

No obstante, una de las preguntas que más la quebraron fue cuando Roberto Cardona le cuestionó quién era esa persona con la que se contactaba en estos duros momentos, por lo que ella confesó que no llama a nadie cuando está así de triste: "me lo guardo todo sola, no lo cuento con nadie, pero de todo aprendo muchísimo".

Marcela Reyes desmiente muerte de Exotic DJ

Con una historia en su cuenta de Instagram, la madre del hijo del artista da esta noticia que tranquiliza a más de uno de sus seguidores: "A través de este medio, queremos aclarar de manera oficial que Exotic DJ NO ha fallecido. Lamentablemente, han circulado rumores y especulaciones falsas que han causado gran angustia a su familia, especialmente a su madre y a su hijo".

"Les pedimos encarecidamente que cesen las difamaciones y las mentiras que están siendo difundidas sin fundamento, ya que están afectando profundamente el bienestar emocional de sus seres queridos. Agradecemos el respeto y comprensión de todos, y les solicitamos que, en lugar de propagar información errónea, verifiquen los hechos antes de compartir cualquier noticia", añade Marcela Reyes.

Es importante tener en cuenta que Exotic DJ se encuentra en una clínica de Bogotá con un pronóstico reservado, por lo cual sigue luchando por su vida luego de ser impactado de bala en varias partes de su cuerpo, lo cual ha hecho que las autoridades manejen diversas hipótesis, entre las cuales se menciona que se habría tratado de un atentado dirigido hacia él.