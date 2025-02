Amparo Grisales se quebró en vivo en Día a Día al hablar de sus hermanos y su mamá

Amparo Grisales fue la invitada a Día a Día en el capítulo del 7 de febrero. Inicialmente habló de las 10 temporadas de Yo Me Llamo y de su participación en cada una de ellas, sin embargo, la conversación empezó a ser más personal.

La jurado de Yo Me Llamo recibió una emotiva sorpresa en medio del programa, ya que los presentadores resaltaron a su niña interior y quisieron realizarle un homenaje. Tras resaltar sus cualidades, una pequeña entró al set con un ramo de flores y en ese momento ‘La Diva de Colombia’ no pudo contener el llanto.

Amparo Grisales recordó a su mamá

Después de recibir el regalo, explicó que siempre se acuerda de su niña interior, ya que esto la ayuda a no olvidar a su mamá : “ella nos cuidó tanto, todo lo que yo soy es por mi mamá”, confesó que fue gracias a ella que inició su camino en el arte y lo aprendió todo con su ejemplo.

Siempre le ha agradecido por la huella que marcó en su vida, le sigue hablando como si fuera una niña, pues a sus ojos nunca dejó de serlo y en cada oportunidad que tiene le pide que la tome de la mano, la guíe y la cuide.

La actriz hizo énfasis en que siente tan presente a la mujer que, a pesar de que han sido 8 años desde su partida, todavía piensa en levantar el teléfono para llamarla. Incluso confesó que la sentía en ese momento dentro del set.

“Siento que me dice en este momento ‘no llores mija’ no llores que te ves fea, te pones fea y se te inflaman los ojos’ (…) mi mamá era muy coqueta, elegante bien puesta y siempre de tacones”, les explicó a Carlos Calero, Catalina Gómez, Carolina Soto y Carolina Cruz.

Qué heredó Amparo Grisales de su mamá

Al resaltar las cualidades de la mujer que le dio la vida, ‘La Diva de Colombia’ comentó que su progenitora siempre estaba arreglada, no había día en el que no se peinara y vistiera elegante, incluso si no iba a salir de casa.

Esto fue lo que le dejó como herencia, Amparo no sale a ningún lugar sin verse como la diva que es y prefiere mucho más los tacones que los tenis, agregó que estos últimos solo los usa para ir al gimnasio, pero se los pone antes de entrenar y no se queda con ellos ni un minuto más.

Hermano de Amparo Grisales

Vale la pena mencionar que el hermano de Amparo Grisales se llamaba José Fernando Grisales Patiño y falleció en el 2015, sin embargo, nunca se ha hablado de las causas de su fallecimiento. Pero en Día a Día, la jurado contó algunos detalles que no había relatado.

Y es que su mamá siempre les pidió a todos sus hijos que no lloraran, por eso, con el deceso de su único heredero hombre, ninguno de ellos la vio derramar una lágrima; sin embargo, ‘La Diva de Colombia’ contó que ella sí se dio cuenta de la tristeza que la consumió y de cómo se fue derrumbando.

“Para mí lo peor que le pudo haber pasado a mi mamá fue haber perdido a su hijo”, comentó entre lágrimas y dijo también que a Delia Patiño de Grisales se le partió el corazón por su hijo y cree que él se la llevó para que le hiciera compañía y “le ayudara a pasar el umbral”.

Finalmente rescató que su mamá se fue de este mundo tal y como quería “Se fue sana, no tuvo percances, siempre dijo: “cuando me vaya a ir no me enchufen, no me abran, no me molesten”” y así lo respetaron todos sus hijos.

No te pierdas Día a Día en las mañanas de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo .