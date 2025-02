Estos han sido todos los eliminados de la nueva fase de Yo Me Llamo tras la Escuela

Una vez finalizada la etapa de Audiciones y la selección de 63 a 51 dobles que tenían la oportunidad de llegar por primera vez a la Escuela de Yo Me Llamo, nuevos participantes han ido despidiéndose del programa, dado que no han convencido a los jurados y no les han demostrado un avance desde su primera presentación en el escenario.

Eliminados de Yo Me Llamo

Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz se encargaron de que los mejores aspirantes al Templo de la Imitación avanzaran dentro de la competencia, por lo que ahora están centrados en evaluar el progreso de los mismos y el compromiso en trabajar cada vez más a sus personajes.

Yo Me Llamo Eliseo Herrera fue el primero en despedirse del concurso musical en esta nueva etapa, pues los problemas que tuvo con su dicción al momento de interpretar los trabalenguas hizo que los jurados consideraran que había sido el menos destacado de esta serie de presentaciones, no obstante, 'La diva de Colombia' se despidió con bastante cariño y le hizo énfasis en que dejó una huella tanto allí como en los colombianos.

La segunda en decir adiós a la Escuela fue la doble de Ana Bárbara, quien al enterarse de esta noticia no pudo evitar llorar y mencionar que los errores que los expertos notaron en ella no eran válidos para sacarla, ya que antes de salir al escenario tuvo un ataque de nervios que la afectó. A pesar de lo sucedido, sus compañeros no dudaron en consolarla.

Con unas conmovedoras palabras que llegaron al corazón de los demás dobles, Yo Me Llamo Romeo Santos fue el tercero en irse del Templo de la Imitación, pues el nivel que mostró en la interpretación de 'Mi corazoncito' no terminó de convencer a los expertos, quienes además alegaron no ver un avance en su personaje. "Muchas gracias al programa y a Caracol por darme esta oportunidad tan bonita", fue parte del mensaje que dejó.

El más reciente eliminado del concurso musical fue el imitador de Haddaway, que momentos antes del veredicto protagonizó una discusión tras bambalinas con los demás participantes, a quienes les comentó que se había sentido irrespetado por ellos. No obstante, los argumentos de los jurados estuvieron en que él dijo que era complicado darle vida a otro artista justo cuando esto es lo que se está evaluando dentro del programa.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.