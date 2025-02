Amparo le hace una fuerte advertencia a Rey Ruiz tras bromear sobre su edad

Al finalizar las doce presentaciones del capítulo 19 de Yo Me Llamo, Rey Ruiz sorprende a todos con un comentario inesperado dirigido a Amparo Grisales. Mientras comparten impresiones sobre las presentaciones de la noche, el salsero cubano le confiesa a la ‘Diva de Colombia’ que, de haber coincidido en otra época, habría hecho todo por conquistarla.

"A mí me habrías gustado hace 35 años. Te lo voy a decir de todo corazón. Hubiese luchado por conquistarte", expresa el artista con total sinceridad. Sin embargo, su frase desata un momento de confusión cuando Amparo, por un instante, entiende que él se refiere a 75 años atrás. Su rostro comienza a reflejar indignación, pero rápidamente la situación se torna en risas cuando se aclara el malentendido.

Amparo le hace una advertencia a Rey Ruiz

La icónica jurado, conocida por su carácter fuerte y su sentido del humor, no tarda en reaccionar con su particular estilo. "¡¿75 años?! Oiga, no. Cuidado con lo que dices", exclama, provocando las carcajadas de César Escola y del público. Al darse cuenta del error, entre risas, admite que por poco se ofende con el comentario de su compañero.

Rey Ruiz, lejos de retractarse, aprovecha la ocasión para reafirmar su admiración por Amparo y agrega que siempre le han gustado las mujeres mayores. Su confesión desata aún más reacciones en el set, dejando claro su buena química.

