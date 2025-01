Yo Me Llamo Marisela ya había estado en el programa imitando a otra artista: mira a quién

En Yo Me Llamo , algunos imitadores logran destacar más que otros, y este es el caso de la doble de Marisela, quien sorprendió en su audición al interpretar a ‘La Dama de Hierro’. Sin embargo, su segunda presentación generó una fuerte discusión entre Amparo Grisales y César Escola.

Su nombre real es Patricia Henao, una talentosa cantante de Pereira que ha dedicado su vida a la música. Junto a su esposo, lidera 'Planchatronic', un proyecto que fusiona los clásicos de la balada y la música de planchar con sonidos electrónicos.

Yo Me Llamo Marisela ya había estado en el programa

Un dato interesate es que Patricia no es nueva en el concurso, ya que en 2018 participó imitando a la cantante mexicana Yuri, logrando avanzar en la competencia y demostrando su talento en seis galas, donde interpretó éxitos como ‘Yo te pido amor’, Yo te amo, te amo’, ‘Detrás de mi ventana’, ‘Esperanzas’, ‘¿Qué te pasa?’, ‘Déjala’. En aquella temporada, los jurados Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno elogiaron su esfuerzo por replicar la esencia de la artista original, inclusive en sus atuendos.

Un momento especial marcó su participación en esa edición: durante su audición, se reencontró con su padre tras años de distanciamiento debido a su negativa inicial de que ella se dedicara a la música; finalmente retomaron el contacto.

En su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 11 mil usuarios, Patricia comparte momentos de su día a día, hitos de su carrera con Planchatronik como sus giras por América Latina y los conciertos en los que rinde tributo a Yuri.

Después de su exitoso paso por el programa, en 2025 decidió regresar con un nuevo reto: interpretar a Marisela. Su talento y dedicación le aseguraron un cupo en la Escuela, donde se reencontró con los profesores que, siete años atrás, la guiaron en su transformación como Yuri.

Por qué Amparo Grisales peleó con César Escola

En el Templo de la Imitación se vive un tenso momento tras la presentación de la doble de Marisela con el tema 'Tu Dama de Hierro'. El altercado surge cuando el 'Maestro' le dice a su colega Amparo: "A ti no te gusta este personaje, ¿verdad? Envidia. Mira, el personaje está radiante, tal vez te da envidia la original, en ninguna temporada te parece un buen personaje".

Grisales no se queda callada y le responde: “¿Crees que quiero ser rubia y blanca? ¿Cómo me vas a decir que soy envidiosa? ¿No te parece que soy lo suficientemente hermosa con mi cabello oscuro, morena, divina? ¿Que no soy feliz como soy? Separa las cosas. Sabes qué, vete al diablo”.

