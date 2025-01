“Vete al diablo”: Amparo Grisales insulta a César Escola cuando él le dice envidiosa

En el Templo de la Imitación se vive un tenso momento tras la presentación de la doble de Marisela con el tema 'Tu Dama de Hierro', desatándose una verdadera guerra entre Amparo Grisales y César Escola .

Después del show, César Escola le dice a la concursante que la ve radiante y que el color de su voz es igual al de la original. Rey Ruiz está de acuerdo y la felicita por su actuación. Sin embargo, Amparo Grisales expresa que siente que la voz estuvo inestable y que no está segura del repertorio de la artista.

Cuando César Escola menciona que, aunque hay cosas por mejorar, la concursante ha hecho un buen trabajo, Grisales responde que no notó control en la interpretación. En ese momento, la discusión se intensifica.

Por qué pelean Amparo Grisales y César Escola



El altercado surge cuando el 'Maestro' le dice a su colega Amparo: "A ti no te gusta este personaje, ¿verdad? Envidia. Mira, el personaje está radiante, tal vez te da envidia la original, en ninguna temporada te parece un buen personaje".

Grisales no se queda callada y le responde: “¿Crees que quiero ser rubia y blanca? ¿Cómo me vas a decir que soy envidiosa? ¿No te parece que soy lo suficientemente hermosa con mi color de cabello oscuro, morena, divina? ¿Que no soy feliz como soy? Separa las cosas. Sabes qué, vete al diablo”.

En ese instante, se levanta de su silla y Rey Ruiz la sigue para intentar que el ambiente calme. César Escola, visiblemente molesto, dice: “¿Que me vaya al diablo? Que se vaya ella”.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.