Yo Me Llamo Ana Bárbara ya conocía a Jessi Uribe y a Jhon Álex Castaño

Llegar a la Escuela de Yo Me Llamo es un verdadero sueño para los imitadores que se presentan ante los exigentes jurados, pues saben que, de la mano de los profesores, podrán mejorar y convertirse en los dobles exactos de sus artistas favoritos.

Una de las participantes que fue admitida y que más llamó la atención en el quinto capítulo fue Yo Me Llamo Ana Bárbara. Con su interpretación de 'Bandido', demostró tener gran potencial para imitar a la reconocida compositora, actriz, coreógrafa y productora mexicana.

El paso de Yo Me Llamo Ana Bárbara por el programa

A pesar de que Amparo Grisales no se mostró completamente convencida y le pidió trabajar más en su “voz orgásmica”, César Escola y Rey Ruiz quedaron atrapados por su presencia escénica y le otorgaron dos estrellas verdes.

Cuando fue admitida para volver a cantar frente a los jurados, la participante se mostró conmovida y reveló haber superado una dura prueba en su vida: “Este ha sido un sueño, y no solo mío, también de mis papás y mis hijos. Pasé por un cáncer y lo vencí”.

Más adelante, durante la etapa de 61 a 51, se presentó nuevamente con el tema 'Como me haces falta' y logró salvarse de la eliminación gracias a su habilidad vocal, aunque los jurados le recomendaron trabajar en el cuidado del color de su voz.

Yo Me Llamo Ana Bárbara conocía a dos artistas de música popular

Esta participante ha cautivado a muchos colombianos desde su audición. En sus redes sociales, comparte detalles de su vida cotidiana y su trayectoria profesional, demostrando que lleva años trabajando arduamente para ser reconocida en la industria de la música popular.

En su perfil de Instagram, donde acumula más de mil seguidores, se muestra como una madre dedicada a sus dos hijos y a su crecimiento como artista. Entre sus publicaciones, destacan fotos junto a Jessi Uribe y Jhon Álex Castaño. Además, en agosto de 2024 compartió escenario con el intérprete de 'Matemos las ganas' y 'La Culpa' durante Las Fiestas de la Cosecha.

Por ahora, son muchos los televidentes que la apoyan y esperan verla avanzar en este concurso de imitación, llevando la música de Ana Bárbara, una artista ganadora del Latin Grammy, a más rincones.

