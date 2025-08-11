Andrey, eliminado del Desafío, mostró heridas y habló del golpe de Gero: “No he podido respirar”

Andrey se convirtió en el primer eliminado en la etapa de tres equipos en el Desafío del Siglo XXI. En diálogo con las redes de Caracol Televisión, el Súper Humano habló acerca de las lecciones que se lleva de haber participado en el reality de los colombianos.

Las heridas de Andrey tras participar en el Desafío

El concursante mostró las heridas con las que quedó luego de dar su cien porciento en el terreno de juego. Entre ellas se destacan el golpe en la nariz que recibió por parte de Gero en el Desafío de Sentencia y Hambre que tuvo lugar en el Box Rojo, así como también otras lesiones ubicadas en zonas como las piernas, las muñecas y un “huevo” en la cabeza que recibió en la más reciente prueba.

Andrey aprovechó la oportunidad para asegurar que la mayor enseñanza que se lleva de Omega es que la unión hace la fuerza y que en muchas ocasiones es más importante mantenerse tranquilo frente a las dificultades de la vida, en vez de intentar hacer las cosas en menor tiempo posible.

Respecto a lo que más extrañará de la competencia, dijo que serán los espacios en los que pudo disfrutar en compañía de sus colegas, tal es el caso de la Suite ditu y del Club House; sin embargo, no dejó de lado la sensación de adrenalina que experimentaba cada vez que debía salir a la arena para competir por la escuadra rosada.

Finalmente, agradeció por haber tenido la oportunidad de estar en este formato que puso a prueba sus habilidades físicas como su fortaleza mental, señalando que era un reto que quería asumir desde hace bastante tiempo para demostrarse a sí mismo de qué está hecho verdaderamente.

Por qué Andrey quedó eliminado del Desafío

Camilo y Potro le llevaban una gran ventaja a Andrey en los primeros obstáculos del Desafío a Muerte. El Súper Humano se retrasó aún más cuando llegó el momento de descolgar unos aros ubicados a varios metros de altura. Camilo fue el primer en salvarse de la Muerte; sin embargo, Potro gastó bastante tiempo en el último obstáculo de puntería, hasta el punto de que llegó a ser alcanzado por Andrey. A pesar de ello, al diseñador de modas le faltó un punto para conseguir un cupo en la producción.

