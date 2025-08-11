Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Andrey, eliminado del Desafío, mostró heridas y habló del golpe de Gero: “No he podido respirar”

Andrey, eliminado del Desafío, mostró heridas y habló del golpe de Gero: “No he podido respirar”

Luego de quedar eliminado del Desafío del Siglo XXI al enfrentarse a Potro y Camilo, Andrey se sinceró en exclusiva acerca de su paso por La Ciudad de las Cajas y lo que extrañará de la producción.