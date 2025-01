El pensamiento intrusivo que Laura Acuña tiene en todas las grabaciones de Yo Me Llamo

Laura Acuña se integró este 2025 al elenco de Yo Me Llamo y ha hecho una dupla perfecta junto a Melina Ramírez, quien ya había tenido la oportunidad de deleitar a los televidentes con su carisma para la presentación. En exclusiva para Caracoltv.com, las dos conductoras hacen un recorrido por el set de grabación del programa, exponiendo de esta forma todos los detalles del Templo de la Imitación.

El recordatorio que Laura Acuña debe hacerse para salir bien en cámara

Durante el encuentro, las mujeres revelan cuáles son sus mantras antes de grabar los capítulos del exitoso formato. Es allí justamente, cuando Acuña asegura que, contrario a lo que muchos fanáticos pueden pensar, ella debe recordarse con frecuencia que está siendo grabada para tener un buen registro para la pantalla chica.

"Bueno, desde que entré a Caracol, mi único mantra antes de salir al escenario es 'párate derecha por favor, que no se me olvide', porque ha sido un problema desde el día uno", explica, a lo que su compañera responde que, por fortuna, no se le ha notado.

Por otro lado, Ramírez admite que, a pesar de que lleva varios años trabajando como host de producciones para televisión debe admitir que le sigue dando un poco de nervios cada vez que se lanza al ruedo; sin embargo, admite que esta es una de las partes favoritas de su trabajo ya que le permite retarse a sí misma a mejorar cada día.

"Yo en lo personal medito mucho, hago mis oraciones. Obviamente, ese control de nervios que siempre dan. Si uno está vivo, le da nervios, es normal", explica.

De esta forma, ambas demuestran una vez más que tienen una excelente química de trabajo que les transmiten a los fanáticos en cada episodio, pues no solo apoyan a los dobles en su crecimiento artístico, sino que reflejan las reacciones de las personas que disfrutan del programa desde la comodidad de sus casas.

