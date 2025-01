La relación de Melina Ramírez y Laura Acuña: Por primera vez Yo Me Llamo tiene dos presentadoras

Yo Me Llamo 2025 llegó más recargado que nunca, pues la producción no solo decidió reemplazar a Sinfoni con Armonio, el nuevo integrante diseñado con Inteligencia Artificial, sino que también incluyó a Rey Ruiz como tercer jurado y a Laura Acuña como la presentadora que trabajará de la mano de Melina Ramírez en toda la temporada.

En exclusiva para las redes de Caracol Televisión, la reconocida conductora caleña revela cómo recibió la noticia de que nuevamente estaría acompañando a los mejores imitadores de Colombia a cumplir su sueño de integrar la escuela más importante del país en esta área, así como a los televidentes a ser testigos del progreso de todos los participantes en la décima edición.

Cómo es la relación de Melina Ramírez y Laura Acuña

Ramírez cuenta que los trabajadores que hay detrás de este programa han enfrentado un reto enorme al tener que reinventarse cada año para mantenerse vigente: "Tenemos muchas novedades. Presento por primera vez con una mujer, eso me ha parecido lindo. Hemos hecho un gran equipo con Laura Acuña y Rey Ruiz, jurado internacional, entonces creo que han sido cosas maravillosas", menciona.

Por qué ver Yo Me Llamo 2025

Asimismo, Melina confiesa que además de que le apasiona su trabajo, otra de las razones por las que se declara fanática de Yo Me Llamo es debido a que es una producción que se puede disfrutar en familia y recuerda que finalmente son los espectadores quienes se encargan de juzgar qué participante se parece o no a su doble favorito.

"Es un programa que mi hijo puede ver, que puedo sentarme a ver con mis papás, que pueden ver mis abuelos y mis tíos. Eso para mí es valioso, como esos programas que dejan valores en la sociedad, que aportan algo cuando tú te sientas a verlo, que deja un mensaje positivo y que la gente, después de todo un día de trabajo, va a llegar a la casa a reírse y a olvidarse de los problemas", finaliza.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.