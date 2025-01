¿Recuerdas a Yo Me Llamo Luis Miguel de 2023?: Ahora sí ganó un concurso de imitación

Yo Me Llamo Luis Miguel fue uno de los cuatro finalistas de la edición de 2023, en la que Carin León se consagró como el ganador de los 500 millones de pesos, sin embargo, desde ese momento demostró su gran talento y se robó el corazón de los colombianos, quienes destacaron su puesta en escena y esa personalidad arrolladora con la que dejó una huella en el Templo de la Imitación.

Es por ello que su sueño de ser el doble perfecto del artista mexicano no se frenó allí, por lo cual su constancia y trabajo duro lo llevaron a llevarse el premio mayor del programa 'Imitando una estrella', de Telemundo, el pasado 8 de agosto de 2024 cuando se enfrentó de manera directa ante una mujer que personificaba a Gloria Trevi.

Roberto Masanti causó furor en Estados Unidos, donde se llevó a cabo el rodaje de este concurso musical, por lo que estuvo de invitado en reconocidos programas televisivos como 'Hoy Día' y 'Mesa Caliente'.

Cabe destacar que este exparticipante de Yo Me Llamo es colombiano y que aunque no pudo quedar en el primer puesto en su país, sí consiguió destacarse a nivel internacional y seguir obteniendo reconocimiento por lo que ha hecho al rendirle un homenaje al 'Sol de América'.

Cuánta plata se ganó Yo Me Llamo Luis Miguel

Con respecto a lo obtenido en el Templo de la Imitación en 2023, Roberto Masanti Medina consiguió 135 millones a lo largo del concurso musical, dado que se consagró como el elegido por Sinfoni en diversas ocasiones, lo que le permitió sumar este acumulado a pesar de no llegarse el premio mayor.

Quién es Roberto Masanti

El imitador de Luis Miguel, quien es oriundo de Popayán, Cauca, se dedicó a la música y al teatro desde que era niño, aunque de profesión es realizar audiovisual y diseñador gráfico. A su vez, antes de ser parte de Yo Me Llamo, lo cual cambió su vida, tenía en sus planes sacar su propia música, al punto de que ya tenía una canción lista para publicar.

Este colombiano fue finalista del programa en el que Amparo Grisales, César Escola y, en su momento, Pipe Bueno (ya que en esta temporada de 2025 se encuentra Rey Ruiz) estaban buscando al doble perfecto, enfrentándose a quienes personificaron a Shakira, Carin León y Miguel Bosé.

A pesar de su paso por concursos de imitación, Roberto Masanti sigue dándole vida a Luis Miguel y realizando presentaciones alrededor de Latinoamérica, en donde impacta por su gran parecido al artista original.