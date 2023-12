Más allá del físico y el talento: ¿En qué se parece Yo Me Llamo Luis Miguel con el artista real?

En Yo Me Llamo la búsqueda de la perfección para ser el doble exacto de un artista reconocido es un desafío que pocos logran alcanzar. Sin embargo, para el imitador de Luis Miguel , este proceso ha sido una metamorfosis con grandes satisfacciones llevándolo desde ser considerado una “caricatura” del cantante y productor mexicano a llegar a la gran final del programa que premia a quien mejor personifica a un ídolo de la música.

Te puede interesar: Yo Me Llamo: Conoce quienes fueron los imitadores premiados por Sinfoni y cuál se llevó más dinero

Hablando en exclusiva con caracoltv.com, este concursante que se ha robado corazones durante su paso por la competencia se adentra en su transformación y parecido con 'El Sol de México', como también se conoce a Luis Miguel. Desde su audición interpretando el tema ‘Por debajo de la mesa’ de Armando Manzanero, su evolución ha sido notable, ganándose el reconocimiento de los jueces y fieles televidentes del programa.

"¿En qué me parezco yo a Luis Miguel? Bueno, en que disfrutamos de darle largas a este tipo de preguntas precisamente porque pensamos que todas las preguntas son dignas de pensarse y no responderse a la ligera", expresó el participante, abordando con misterio su parecido con el ídolo.

Lee también: Yo Me Llamo: Estos fueron los mejores momentos que hicieron esta edición única

Además, destacó un aspecto íntimo que comparte con el artista original: "También nos parecemos, ¿sabes en qué? En qué valoramos muchísimo, aunque nos gusta estar en el público y por eso nos dedicamos a esto, al arte y a la música, valoramos muchísimo tener una vida privada y que se mantenga privada".

Publicidad

De esta manera Yo Me Llamo Luis Miguel revela no solo su habilidad para personificar al cantante, sino también su profunda conexión con la esencia del reservado artista latino.

No te pierdas: Estas son las mejores curiosidades de los imitadores de Yo Me Llamo, ¿cuál es más sorprendente?

Su gran transformación para convertirse en el doble exacto de 'El Sol de México' ha sido uno de los aspectos más destacados y fascinantes de esta novena temporada de Yo Me Llamo , evidenciando el extraordinario proceso que los concursantes atraviesan en su búsqueda por la perfección en el Templo de la Imitación. Por su destacada participación, él es el finalista que llega con más dinero a la final de este programa, pues el imitador posee $135 millones de pesos gracias a diferentes etapas de la competencia.