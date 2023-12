Yo Me Llamo Luis Miguel, el imitador que pasó de verse como caricatura a estar en la final

El paso de Yo Me Llamo Luis Miguel por la producción de Caracol Televisión ha estado lleno de éxito, pues según palabras de los mismos jurados, pasó de verse como una caricatura del artista original a ser casi su doble exacto. El participante se presentó en las audiciones del programa interpretando el exitoso tema musical 'Por debajo de la mesa' de Armando Manzanero, lo que rápidamente llamó la atención de los expertos.

En esa oportunidad, el maestro César Escola le preguntó sobre cómo había iniciado a interpretar dicho personaje, a lo que él contestó: "Bueno, el cuerpo que encarno lleva desde pequeño. siempre me ha gustado imitar a diferentes cantantes y Luis Miguel siento que es el que más me mueve porque me exige mucho".

Por su parte, Amparo Grisales y Pipe Bueno discutieron detalles de su aspecto físico, pues mientras 'La Diva de Colombia' aseguraba que debía tener los dientes más separados, el cantante de música popular señalaba que no era necesario porque estaba representando un época del artista distinta a la de sus inicios en la industria.

La competencia avanzó y Yo Me Llamo Luis Miguel se fue ganando el corazón de los televidentes y la admiración de los jurados; sin embargo, su paso por el Templo de la Imitación estuvo cargado de millonarios premios, así como también de veredictos en los que quedó en riesgo.

Uno de sus momentos más imponentes fue cuando participó en Yo Me Llamo, Yo Te Reto, pues tuvo la posibilidad de competir contra el doble de Sandro para que 80 jurados deliberaran. Fue así como recibió el voto de confianza de los expertos de la velada.

En esta temporada, Yo Me Llamo Luis Miguel ha tenido que enfrentar varios desafíos relacionados con la innovación o el parecido físico, ahora se prepara para la gran final de este exitoso formato, enfrentándose así a Carin León, Miguel Bosé y Shakira.



¿Cómo votar para escoger al nuevo ganador de Yo Me Llamo 2023?

A partir del 7 de diciembre de 2023, cuando finalice el capítulo en pantalla, los fanáticos podrán votar por su artista favorito ingresando al siguiente link: www.caracoltv.com/votayomellamo y tendrán tiempo hasta el 11 del mismo mes, faltando 15 minutos para que se acabe el programa. Cabe aclarar que durante este episodio se anunciará quien es el ganador, que es la persona que tenga mayor número de votos a su favor.

Los televidentes que quieran participar en la dinámica deben ingresar con el usuario y la clave con los que ya se encuentran inscritos en la plataforma. En caso de que se les haya olvidado los datos, puedes seleccionar la opción "recordar contraseña".

Por otro lado, los usuarios nuevos que quieran realizar el proceso deben ingresar datos básicos como nombre, apellido, número de documento de identidad, ciudad, celular, correo y contraseña. Adicionalmente, tienen que aceptar el tratamiento de datos y política de tratamiento de la información, así como también deben admitir los términos y las condiciones.

Es importante recordar que solo se puede votar una vez por navegador y/o dispositivo y/o usuario registrado dentro del tiempo establecido para el efecto. El ganador de Yo Me Llamo 2023 se llevará a casa la suma de 500 millones de pesos que no podrá ser canjeado o reemplazado por bienes muebles o inmuebles, servicios u otro tipo de recompensa.