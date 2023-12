Doble de Luis Miguel confiesa que su personaje empezó en Yo Me Llamo y que iba a lanzar una canción

Maravillado por la gran experiencia de haber sido parte de Yo Me Llamo , el doble de Luis Miguel expresa todas las emociones que le deja haber estado en la Final en el Templo de la Imitación y el agradecimiento por todo lo que construyó en este camino.

Al darnos sus primeras reacciones tras conocer la decisión de los colombianos, este imitador nos habla más sobre él, lo que hacía antes de llegar a este importante programa y la manera cómo construyó el personaje luego de que le dieran el sí en las audiciones.

Con 135 millones de pesos en su bolsillo, Yo Me Llamo Luis Miguel nos da detalles de los planes que tiene con esta plata: "voy a ir directamente a pagar la mitad de mis deudas. Con este dinero voy a invertir, primero, en devolver un poquito de esto al mundo, hay muchas cosas que tengo que hacer en gratitud y el resto va para ayudar a cercanos, gente que amo, y a aportar en proyectos que tengo, en los cuales venía trabajando desde antes".

Con su humor, muy al estilo del artista original, este finalista se presenta como Roberto Melo Medina, quien es oriundo de Popayán, Cauca, y exalta que: "antes de imitar, me dedicaba en parte a imaginarme cuando estuviera siendo el doble de Luis Miguel jaja. He hecho teatro y música desde niño, pero aparte de esto mi profesión, pues soy realizador audiovisual y diseñador gráfico".

Como un juego del destino, este finalista nos cuenta que se ha desempeñado como artista, pues: "antes de que apareciera Yo Me Llamo estaba a punto de sacar una 'cancioncilla' y la van a escuchar, pero con una voz que no es la de Luis Miguel".

En este punto, el participante menciona que tenía miedo de llevar a cabo este reto, puesto que a pesar de que su familia le decía que poseía algunos de los gestos del cantante y sus amigos le aseguraran que si se bronceaba un poco obtendría el look del 'Sol de México', él consideraba que era algo imposible de lograr y que nunca iba a ser suficiente para darle vida, aunque cuando interpretaba intentaba imitar su técnica y de esa manera le iba saliendo el estilo y la voz.

En medio de esta charla, Yo Me Llamo Luis Miguel acepta en qué momento empezó con su personaje: "desde el día que me presenté a la audición, aunque lo venía analizando e intentándolo en mi casa, en el baño o en karaokes con amigos. Ya profesionalmente fue el día que me dijeron que sí me llamaba y que me veían en la próxima etapa. Siempre le tuve un respeto increíble".

Al final de este increíble camino, el imitador expresa que siente gratitud con la vida por quienes conoció: "desde la gente que nos daba el agua cuando calentábamos hasta los que no vimos, porque sabíamos que estaban ahí detrás. A todos los que conformaron en este proyecto les agradezco increíble porque esto fue espectacular y los admiro, no solo en la parte musical, sino que pienso en ellos desde mi perspectiva de realizador audiovisual, así que me parecía mágico".