¡Estamos buscando al Armonio de Yo Me Llamo de la vida real!: así puedes participar si te pareces

Desde el primer capítulo de Yo Me Llamo,Armonio ha llamado la atención , no solo debido a su rol y todo lo que ahora debe hacer con los participantes, sino también porque la creación de inteligencia artificial ha conquistado a más de una.

Con su altura, elegancia y cabellera que demuestra su edad madura, el ayudante de los jurados continúa enamorando a las televidentes. Debido a esto y aprovechando la temática del programa, estamos buscando a su doble perfecto.

Armonio, de Yo Me Llamo, en la vida real

En medio de Día a Día surgió un concurso en el que las presentadoras informaron que estarán más que atentas a los imitadores de la atractiva figura. Rochi, Sandra y Anita buscarán al Armonio perfecto de Barranquilla, Medellín y Cali, respectivamente.

Durante cada emisión le informarán a los aspirantes en qué lugar de sus ciudades estarán ubicadas y a estos puntos tendrán que llegar los hombres o las personas que consideren que se ven muy similares a la inteligencia artificial.

En la mañana de este 9 de enero un actor apareció en Barranquilla y allí, junto a Rochi demostró que su cabello es muy similar, mientras tanto, los presentadores en el set quedaron anonadados con su apariencia, ¿habrá alguien más parecido?

Imitador de Armonio, de Yo Me Llamo en la vida real. Foto: Caracol Televisión

Lo más curioso del concurso es que no solo acudirán los dobles perfectos, sino que, así como en Yo Me Llamo, también llegarán algunos convencidos por amigos y familiares, pero que estarán lejos de parecerse.

Quién es Armonio en Yo Me Llamo

Armonio no es un ser humano, sino una creación de inteligencia artificial que ha llegado para cumplir un papel fundamental en el proceso de las audiciones, convirtiéndose en el reemplazo de Sinfoni.

Su función principal es ser la guía de lo que sucede en las audiciones, presentando a los aspirantes y proporcionando datos históricos y relevantes sobre el programa.

En el primer capítulo, Armonio sorprendió a los jurados al brindarles detalles como el número de imitadores que han interpretado a diversos artistas a lo largo de las temporadas, siendo estos datos curiosos que generaron conversación entre los miembros del jurado.

