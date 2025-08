Andrey, de Omega, está inconforme con el chaleco que le pusieron: así se lo reveló a Sathya

Antes de la prueba de Sentencia y Servicios, Andre y Sathya, de Omega, hablaron sobre el chaleco que a él le colocaron y también del accidente que él tuvo con Gero en plena pista, donde un equipo médico lo atendió.

Ella le preguntó qué sintió cuando se chocó con su compañero, y el participante reveló que todo fue sin culpa y que el integrante de Alpha se preocupó más por todo lo que le había ocurrido en su rostro.

Tras esto, se refirió al chaleco, ya que recientemente Katiuska, la líder del equipo, dijo que él lo debía portar porque no sabe qué sucederá con él tras el incidente que sufrió en el Desafío de Sentencia y Hambre.

"Sí me da mucho mal genio, entonces fue como un doble golpe en la nariz y luego el chaleco. No me afecta, sino la injusticia, lo que pasa es que todos se conocen entre ellos, entonces se van a cuidar. Así yo gane todas las pruebas, van a decir 'lo llevamos en la mala y ya'", expresó.

Después de esto, Andrea Serna los llama y le pregunta a Andrey cómo llega el chaleco. Él afirma que fue una decisión estratégica y que simplemente es la base del juego y cierra diciendo "todo ganador debe pasar por esto".

Luego la presentadora del Desafío Siglo XXI se refiere a que Camilo, también de Omega, está invicto y nunca ha ido a muerte en los 24 capítulos del programa. A lo que él dice que es inevitable pasar por ahí, pero que todo se ha desarrollado de una manera estratégica, pero que no lo está evadiendo.

