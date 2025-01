“¿Te estás metiendo conmigo?” Rey Ruiz y Amparo Grisales tienen duro enfrentamiento en Yo Me Llamo Dos participantes hacen que Amparo Grisales y Rey Ruiz no estén de acuerdo con sus criterios, lo que termina en una incómoda pelea por quiénes deberían o no entrar a la escuela de Yo Me Llamo.