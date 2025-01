¿Quién les dijo que se parecían? Estos participantes no convencen a los jurados de Yo Me Llamo

Yo Me Llamo Morat canta ‘Cuando nadie ve’ de J. Isaza, M. Vargas, S. Vargas, J. Villamil. M. Rengifo y A. Torres.

Yo Me Llamo Marco Antonio Solís canta ‘La venia bendita’ de Marco Antonio Solís.

Yo Me Llamo Ozuna canta ‘Taki Taki’ de B. Almánzar, J. Thorpe, J. Rivera, S: Gómez, A. Brignol, W. Étienne y J. Ozuna.

Yo Me Llamo Ricardo Arjona canta ‘Señora de las cuatro décadas’ de Edgar Ricardo Arjona.

Yo Me Llamo Feid canta ‘Luna’ de S. Villada, J. Canady, P. Bodi, D. Miller, A. Nurani, A. Fritzler.

Yo Me Llamo Karol G canta ‘Amargura’ de A. Curet, C. Giraldo, K. Cruz y D. Echavarría.

Yo Me Llamo Shakira canta ‘Ciega, sordomuda’ de F. Salgado y S. Mebarak.

Yo Me Llamo Vicente Fernández canta ‘El Rey’ de José Alfredo Jiménez.

Yo Me Llamo Maluma canta ‘Hawái’ de J. Londoño, B. Lezcano, K. Jiménez, E. Barrera, K. Cruz, R. Cano, S. Rojas, J. Espinosa, A. Uribe, J. Vargas.

Yo Me Llamo Ryan Castro canta ‘Jordan’ de B. Castro, S. Orrego y D. Pineda.

Yo Me Llamo Carin León canta ‘Primera Cita’ de Alejandro Lozano.

Yo Me Llamo Christina Aguilera canta ‘Pero me acuerdo de ti’ de Rudy Pérez.

Yo Me Llamo Jessi Uribe canta ‘Matemos las ganas’ de José Antonio Parra Muñoz.

Yo Me Llamo Javier Solís canta ‘Sombras nada más’ de J. Contursi y F. Lomuto.

Yo Me Llamo Beyoncé canta ‘Crazy in love’ de B. Knowles, S. Carter, E. Booker Y R. Harrison.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.