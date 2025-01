Capítulo 1 Yo Me Llamo: Inicia una nueva temporada con audiciones el doble de extraordinarias

Premio de Yo Me Llamo

El doble perfecto de la temporada 10 tendrá que superar todas las etapas de la producción, inicialmente las audiciones, en las que podría obtener dos o tres estrellas para continuar dentro de la competencia y posteriormente lo que los jurados indiquen.

El o la cantante va a tener que adaptar su imagen, cabello, piel, maquillaje, vestimenta y hasta su estado físico para parecerse cada vez más a su artista favorito. En algunos casos esto será tarea fácil, pero en otras, casi un imposible.

Finalmente, como recompensa por ocupar el lugar de ganador en Yo Me Llamo obtendrá 500 millones de pesos como premio, pero este no será todo el dinero que esté en juego a lo largo de la producción, pues cada noche podrán competir para ser los mejores y ganar más plata. En Yo Me Llamo hay 1.100 millones de pesos esperando que los dobles perfectos los puedan obtener.

