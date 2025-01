Yo Me Llamo regresa este 2025 y con nuevo jurado: ¿Cuándo es el gran estreno?

A Caracol Televisión llega Yo Me Llamo, el show de imitación musical número uno de Colombia que en este 2025 promete las mejores imitaciones y grandes novedades.

La diva de Colombia, Amparo Grisales, y el maestro, César Escola , están ansiosos por empezar esta décima temporada para sorprenderse con los nuevos talentos. Además, en esta oportunidad le dan la bienvenida al nuevo integrante que llega para completar la exclusiva mesa de los jurados.

El nuevo jurado de Yo Me Llamo

Nada más y nada menos que Rey Ruiz, uno de los cantantes más aclamados de la salsa romántica, nominado a los premios Grammy Latino, y conocido por éxitos como 'Mi media mitad', 'No me acostumbro' o 'Si te preguntan'.

"Nunca había sido jurado en este tipo de formatos. Mi reto, además de hacer un buen trabajo como Jurado dentro de los parámetros requeridos, es entretener, hacer gozar y hacer reír al público en sus casas con un programa a la altura que se merecen", afirmó el cubano, y agregó: "Para convencerme, los participantes deben tener la capacidad de hacer una buena imitación del artista, tanto a nivel vocal, como en su expresión corporal y su parecido físico. Espero no dejar pasar ni un detalle y así darle mucho nivel".

Entre tanto, Amparo Grisales aseguró que: "Esta temporada es diferente porque hay muchísimo talento preparado. A mí me hacen erizar los cantantes con talento, a quienes vea con potencial, me encanta la gente joven interpretando música de otras generaciones, chicos de 22 y 25 años cantando rock. Esta temporada está muy emocionante, hay mucho potencial para convertirlos en el doble exacto".

Por su parte, César Escola dijo: "Cada año la exigencia es mayor. Los mismos participantes van poniendo la vara más alta, ya que, en cada temporada, nos sorprenden mucho más, vienen más preparados. El ganador de esta temporada no solo debe ser el doble perfecto, sino que también, con la interpretación, debe convencer al público y al jurado con la ilusión de tener al frente al artista original, sin parodias y con mucho respeto".

Cuándo se estrena Yo Me Llamo

¡La décima temporada de Yo Me Llamo lo hará gozar el doble! Gran estreno este martes 7 de enero a las 8:00 p. m.

La nueva presentadora de Yo Me Llamo

En esta oportunidad, Melina Ramírez nuevamente será la Presentadora de Yo me llamo, pero esta vez estará acompañada por Laura Acuña quien se une por primera vez al equipo de este gran formato de imitación musical.

"Estar en Yo me llamo es un sueño alcanzado. En esta décima temporada quisiera ver mucho talento y quisiera ser testigo de que los participantes cumplan sus sueños… hay tantas ilusiones en ese escenario que quisiera verlos brillar. A título personal quiero divertirme y gozarme este programa al máximo", aseguró Acuña.

En cuanto a Melina Ramírez, afirmó que: "Me atrevo a decir que en el programa puedo aflorar todos mis sentimientos, puedo ser autentica, puedo reír, bailar y llorar al lado de ellos y eso me encanta, poder ser yo en mi máxima expresión con los participantes".

La dinámica de Yo Me Llamo

En la primera etapa de esta temporada los participantes tendrán la oportunidad de demostrar su talento, solo aquellos que logren dos o tres estrellas avanzarán en la competencia y podrán tener una última oportunidad para formar el grupo de los 48 imitadores que entrarán a la Escuela de Yo me llamo, así demostrar qué han aprendido y qué tan preparados están para llevarse el gran premio final.

Además, cada noche todos los dobles se disputarán ser los mejores en la competencia para obtener dinero extra.

En esta décima temporada, llegará un nuevo compañero de equipo a Yo Me Llamo desde el mundo artificial. Este personaje hará suspirar a Amparo Grisales todas las noches y se espera que traiga armonía al templo de la imitación.

Finalmente, Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de Entretenimiento de Caracol Televisión, habló de las novedades con las que llegará el próximo 7 de enero, a las 8:00 p.m. Yo me llamo: "Este nuevo set es muy tecnológico, con más de 3.700 luces que tienen vida propia ¡es un universo diferente! En esta nueva temporada vamos a contar con El búfalo, el hombre más fuerte de Colombia que nos va a ayudar a mantener el orden en el escenario cuando los participantes no canten bien y aún así no quieran salir. La manera de llamarlo será cuando el maestro César Escola toque la campana para que ingrese este personaje".