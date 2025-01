Amparo Grisales llora en Yo Me Llamo por el "hijo" que perdió hace siete años

Tras escuchar la audición de Yo Me Llamo Ricardo Arjona Amparo Grisales le dice “Gracias por venir, amor, pero no te llamas”. El participante lo toma bien y le cuenta que es artesano, pinta y le ha traído un regalo a ‘la Diva de Colombia’.

El hombre se acerca y le da el obsequio que asegura que es de parte de él y “de aquellos que no tienen voz, los peluditos”. Amparo, que como muchos saben ayuda a perritos abandonados , se conmueve y la emotividad del detalle la siente aún más al ver que el obsequio es una imagen de Tango con la siguiente frase: “Mami, donde estoy tengo muchos amiguitos. Desde el cielo cuido de ti. Te quiero, Tanguito”.

Quién es Tango, el ‘hijo’ de Amparo Grisales que murió

La jurado cuenta en el primer capítulo de Yo Me Llamo que se trataba desu perro. “Tanguito se me fue hace siete años y me duró 17 años”, expresa mientras llora. Esta no es la primera vez que la partida deTango pone sentimental a Amparo, en el pasado le ocurrió en The Suso’s Show , donde aseguró que su Tanguito no tenía reemplazo.

Por lo mismo, cuando se despide del imitador, la jurado de Yo Me Llamo le agradece de corazón y le manifiesta: “Que Dios bendiga tu arte y bendiga tu vida”.

