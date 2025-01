Yo Me Llamo Gloria Estefan conoció a la original: Así reaccionó cuando la vio imitarla

Yo Me Llamo Gloria Estefan es una de las imitadoras que más ha emocionado a los jurados en cada una de sus presentaciones, gracias a su innegable parecido físico y vocal, así como al esfuerzo que demuestra en cada gala de esta décima temporada.

Desde su audición, donde interpretó 'Mi Tierra', logró erizar a Amparo Grisales , quien la felicitó por la alegría que transmitió. César Escola destacó su afinación, mientras que Rey Ruiz le preguntó si ya conocía a la artista cubana, a lo que ella respondió afirmativamente, aunque sin revelar mayores detalles. En su segundo show cantó 'Con los años que me quedan', conmoviendo hasta las lágrimas al 'Maestro'. Para su primera gala en los ciclos, deslumbró una vez más con su voz y su atuendo al interpretar 'Mi buen amor'.

Su gran desempeño en el concurso ha despertado la curiosidad de muchos televidentes, por lo que aquí te contamos más sobre la doble. Su nombre real es Marisabel Serna, una planeadora de bodas panameña que lleva varios años rindiendo homenaje a Gloria Estefan. Incluso ha participado en los programas Yo Soy en Chile y Yo Me Llamo Panamá, avanzando bastante, aunque sin llevarse la victoria.

Yo Me Llamo Gloria Estefan conoció a la verdadera artista

Un dato interesante sobre esta talentosa imitadora es que tuvo la oportunidad de conocer a Gloria Estefan en persona durante una boda en Panamá, en enero de 2023. Además de conservar una foto de este increíble momento, también tiene un video en el que, además de expresarle su respeto, la cantante pudo ver algunas de sus presentaciones y reaccionó con evidente emoción y asombro.

"¡Qué sorpresa y regalo de la vida poder conocer a Gloria Estefan! Desde que me enteré de que estaba en Panamá hice de todo para acceder a ella, pero me resultaba imposible. Me sentía triste al saber que estábamos en el mismo país y no podía verla, pero un gran amigo me concedió el honor de conocerla. ¡La emoción no me cabe en el pecho! Te lo agradezco tanto, Cris”, escribió Marisabel en su cuenta de Instagram ante sus más de 10 mil seguidores.

Lo cierto es que esta imitadora quiere seguir dejando huella como Gloria Estefan, y justamente su entrega y arduo trabajo le han permitido destacar en los formatos internacionales en los que ha participado.

