Yo Me Llamo Amaia Montero hace parte de un dueto musical y así suenan sus canciones

Yo Me Llamo Amaia Montero ha logrado deleitar con su talento, su voz y su parecido con la artista original, al punto de dejar sorprendidos a los jurados con sus presentaciones, lo cual la llevó a asegurar su cupo en la Escuela.

No obstante, no muchos saben que más allá de ser imitadora, esta participante también es cantante y compositora, quien tiene un dueto musical llamado Dtress, en la que canta en compañía de un hombre.

Te puede interesar: Yo Me Llamo Paquita la del Barrio le cantó a la real: también conocía a Arelys Henao

De acuerdo a la descripción que tienen en su perfil de Spotify: "es una agrupación de Tuluá, Valle del Cauca (Colombia), que decide utilizar como propuesta sonora, la fusión entre el rock y el funk, esto a través de su amplia versatilidad musical y su esencia vintage, que brindará a sus oyentes experiencias llenas de momentos explosivos y elegancia".

Asimismo, indicaron que "su música y sus letras están inspiradas en el amor, la libertad, el baile y las aventuras de vivir, reflejan la empatía, familiaridad y drama que transmiten en su ser".

Conoce más: Yo Me Llamo Raphael fue exaltado por la alcaldía de Jericó: Estos fueron los motivos

Publicidad

Entre los logros que ha obtenido Dtress, han recorrido el Valle del Cauca en diferentes escenarios como el 'Festival del Sancocho, Mate y Guarapo' y 'Vitrinas del Mercado Musical del Valle'). Sumado a esto, el vídeo oficial de 'Nada es Igual' ganó el concurso iberoamericano de vídeos musicales del programa 'Rock&Change' de España.

Hasta el momento, este dúo que conforma la doble de Amaia Montero en Yo Me Llamo tiene cuatro canciones en plataformas digitales llamadas 'Musa me libera', 'Nada es igual', 'Está bien estar mal' y 'Si no estás aquí'.

Publicidad

Lee también: Yo Me Llamo Ana Bárbara ya conocía a Jessi Uribe y a Jhon Álex Castaño

Recientemente, esta participante se graduó de un diplomado en composición de canciones, por lo cual escribió en su cuenta de Instagram: "en estos días que han sido un poco acelerados y agitados, recibir este diploma me recuerda como un cable a tierra lo que por tanto tiempo he luchado con amor y paso a paso. Agradezco todo lo maravilloso que me permite la vida. Estoy muy orgullosa de mí y de este logro más".

Publicidad

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.