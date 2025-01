Yo Me Llamo Raphael fue exaltado por la alcaldía de Jericó: Estos fueron los motivos

El imitador de Raphael en Yo Me Llamo ha demostrado su gran talento como artista, puesto que no solo ha deslumbrado a más de uno con su potente voz, sino también con la gran puesta en escena que ha tenido en este importante escenario, en donde se ha ganado los halagos de los colombianos.

Y es que este participante del Templo de la Imitación tiene varios fanáticos desde que se presentó en la Audiciones, al punto de que marcó al mismísimo César Escola con su espectáculo, haciendo que este show fuese el más deslumbrante para el jurado durante la primera etapa del concurso musical.

Cabe destacar que el doble de Raphael logró superar un reto bastante complicado en la fase de Duelos cuando debió verse cara a cara con el otro imitador de 'El Divo de Linares', dado que los dos brillaron en su interpretación, pero solo uno de ellos podía quedarse con el cupo.

Dado que es el programa más visto en Colombia, el Templo de la Imitación se ha convertido en ese punto de unión entre las familias, por lo cual sus participantes se han convertido orgullo no solo de sus seres queridos, sino también de la tierra que los vio nacer.

Es por ello que el doble compartió una imagen en la que fue exaltado por la alcaldía de Jerico, quienes reconocieron la labor que está haciendo en el concurso musical y lo aplaudieron por ser un representante de Antioquia.

"La Administración Municipal en cabeza del alcalde Sebastián Garcés Piedrahita se enorgullece del trabajo, disciplina y talento de Raphael en el programa Yo Me Llamo. Éxitos totales en esta gran representación. Gracias Jaime por llevar a Jericó contigo", decía la publicación.

Cabe destacar que este participante es oriundo de Envigado, sin embargo, estas palabras con las que lo exaltaron era una manera de demostrar que se ha convertido en un orgullo de Antioquia, en especial porque es el único representante de este departamento en esta etapa del programa.

