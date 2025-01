César Escola explica por qué la audición de Yo Me Llamo Raphael lo marcó

El gran estreno de Yo Me Llamo emocionó a los televidentes y causó todo tipo de reacciones, pues entre los 23 imitadores que se presentaron, varios demostraron su talento y dejaron sin palabras a los jurados, tal como Yo Me Llamo Raphael, el último que se presentó en el primer capítulo.

El participante, quien interpretó 'Mi gran noche' de Manuel Alejandro Salvatore Adamo, logró erizar a Amparo Grisales y se llevó halagos de parte de César Escola y Rey Ruiz , quienes destacaron su actitud de "torero", el parecido de su voz y su lenguaje corporal.

Yo Me Llamo Raphael impactó a César Escola

Ahora, en entrevista exclusiva con Caracoltv.com, el Maestro Escola se sincera y revela que esta fue la audición que más lo marcó. Sin dudarlo un segundo, explica que en Yo Me Llamo es común ver que los concursantes llevan sus presentaciones a la parodia, lo que no obedece a la esencia y el verdadero objetivo del programa.

"Es una línea muy delgada que se puede romper, en cambio, el participante que vimos me impactó porque lo hizo con altura", menciona, haciendo referencia a que él no hizo una parodia. No siendo esto lo único, agrega que está seguro de que con la guía de los profesores de la Escuela de Yo Me Llamo podrá llegar muy lejos y mejorar cada uno de los aspectos que pueden llevarlo a convertirse en el doble perfecto del ídolo de la balada romántica.

César Escola sobre trabajar en Yo Me Llamo

Durante una entrevista exclusiva con Caracoltv.com, el experto explicó cómo se sentía al volver y hacer parte de la décima temporada. Allí confesó que considera que la oportunidad es un premio en su carrera y una bendición.

Es gracias al esfuerzo en conjunto que cada noche los televidentes pueden tener el mejor entretenimiento y divertirse con todo lo que pasa a lo largo del programa en cualquiera de sus etapas. De la misma forma, el jurado confesó: “Es un privilegio para mí estar aquí, no es trabajo, es diversión pura”.

