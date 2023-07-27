César Escola es músico, compositor, presentador y director musical colombo-argentino. Ha compuesto la música de programas de televisión como: 'Sangre de lobos', 'La maldición del paraíso', entre otros.

A su vez, ha sido director de comedias musicales como 'La jaula de las locas', 'La invencible Molly Brown', 'Peter Pan', 'Cabaret', 'La tiendita del horror', 'Chicago' y otras más.



Presentó varios programas como Francotiradores, Día a Día, Do Re Millones, También Caerás, Hola Escola. También es 'coach' vocal en 'La Voz Kids', 'La Descarga' y 'A Otro Nivel,' siendo esta es su séptima temporada como jurado de Yo Me Llamo.