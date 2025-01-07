Elder Dayán Díaz es un cantante, compositor y uno de los máximos exponentes de la nueva generación del vallenato colombiano. Nació en Fundación, Magdalena, y ha construido una sólida carrea artística gracias a su talento interpretativo, su voz inconfundible y su compromiso con la preservación y evolución del folclor vallenato.

Gracias a su dedicación, ha logrado importantes reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional, obteniendo certificaciones de Oro y Platino. Ha realizado exitosas producciones discográficas como Ya llegó, Presente, El conquistador, Tiempo de victoria, Descontrol total y Homenaje de oro, entre otros, consolidándose, así como uno de los artistas más influyentes y escuchados del género.



¿Qué es Elder Dayán de Diomedes Díaz?

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Elder Dayán es uno de los hijos del fallecido ícono vallenato Diomedes Díaz. Su carrera artística inició a los 13 años, cuando participó en agrupaciones locales y grabó sus primeras producciones. Con el paso del tiempo consolidó un estilo propio dentro del vallenato contemporáneo, alejándose de las comparaciones con el legado de su padre.





La relación con Diomedes Díaz no fue inmediata. Elder ha contado que fue reconocido legalmente por su padre cuando era adolescente, después de crecer junto a su madre, Rosmery Rodríguez. Esa experiencia marcó buena parte de su historia personal y ha sido relatada por el propio cantante en entrevistas y medios especializados.

En 2024, el Senado de la República de Colombia le otorgó la Orden del Congreso en el grado de Caballero como reconocimiento a su aporte al folclor vallenato y a su trayectoria artística, consolidándolo como uno de los herederos más visibles del legado musical de Diomedes Díaz.

