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Elder Dayán Díaz, jurado de 'Yo Me Llamo' 2026, de Caracol Televisión

Todos los detalles de Elder Dayán Díaz, cantante vallenato e hijo de Diomedes Díaz que es el nuevo jurado de 'Yo Me Llamo' 2026, programa de Caracol Televisión.

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CABEZOTE - DK - YO ME LLLAMO 2026

Elder Dayán Díaz

Jurado en Yo Me Llamo

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 16 de jul, 2026
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Elder Dayán Díaz
Elder Dayán Díaz
Foto: Caracol Televisión