Amparo Grisales es considerada la gran diva de Colombia y una de las mujeres más importantes de la televisión nacional. Exitosa y con una larga y sólida trayectoria como actriz de cine, teatro, televisión y empresaria. Es la mujer diez, experta en conquistar cuando se para en un escenario. Amada por ser única, y por su belleza y estilo original.

Con su presencia y carácter desafiante, esta brillante estrella tendrá su ojo y oído crítico más afinados que nunca. Su especialidad será decir la verdad y hacer críticas honestas para ayudar a los participantes a convertirse en el doble exacto en la Escuela de Yo me llamo.

