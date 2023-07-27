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Amparo Grisales, jurado de 'Yo Me Llamo' 2026, de Caracol Televisión

Detalles de Amparo Grisales, que regresa a ser jurado de 'Yo Me Llamo' 2026, de Caracol Televisión.

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CABEZOTE - DK - YO ME LLLAMO 2026

Amparo Grisales

Jurado en Yo Me Llamo

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 16 de jul, 2026
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Amparo Grisales
Amparo Grisales dice presente en una nueva temporada de Yo Me Llamo.
Foto: Caracol Televisión