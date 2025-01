Melina Ramírez y Laura Acuña reaccionaron al estreno de Yo Me Llamo y mostraron su camerino

Por primera vez en Yo Me Llamo , dos mujeres son las encargadas de presentar el programa, por lo que Melina Ramírez y Laura Acuña marcaron historia en la décima temporada del concurso musical, en la que los colombianos aplaudieron ver a estas talentosas y bellas mujeres juntas en la pantalla de Caracol Televisión.

Sin duda alguna, esta dupla pisó con paso firme su inicio en el Templo de la Imitación, en el que mostraron cómo se complementan entre sí y esa buena relación que hay entre ellas, quienes se disfrutaron por completo el estar con los imitadores que aspiraban ser parte del programa.

Melina Ramírez mostró cómo se preparó para Yo Me Llamo

La presentadora regresó al concurso musical y se llevó los aplausos de los televidentes, quienes disfrutaron verla de nuevo en la pantalla chica y destacaron ese brillo que tuvo a lo largo del primer capítulo en una nueva faceta dentro del programa.

"Volver a TV para empezar el año haciendo lo que amo es una bendición. Esperamos que les guste mucho esta temporada y que se conecten todas las noches", escribió Melina Ramírez en un video para redes.

En la publicación, la integrante de Yo Me Llamo mostró cómo luce su camerino, en lo que se pudo notar su nombre en la puerta, el lugar donde tiene colgada su ropa para aparecer ante las cámaras, el espejo donde se arregla, el cual tiene una virgen de Guadalupe encima, los implementos que tiene con el nombre de la producción y las sillas que hay allí.

En sus historias de Instagram, también aprovechó para comentar: "Gracias Dios por pode empezar este año haciendo lo que amo, por el trabajo, porque sé el gran año que será este 2025".

Laura Acuña y su debut en Yo Me Llamo

La presentadora estuvo por primera vez en el Templo de la Imitación, por lo que sorprendió a los televidentes con su característica personalidad, puesto que destacó por las expresiones que tenía ante las diferentes presentaciones.

"Hoy es un gran día. Hoy empieza una nueva historia en mi carrera de la mano de un programa que no solo me encanta como televidente, sino que ahora me da la oportunidad de hacer lo que más me gusta. Gracias a Dios por regalarme el inicio de este año de la mano de este proyecto", mencionó.

En una publicación, en la que compartió varias imágenes y videos, Laura dejó ver cómo es su camerino en Yo Me Llamo y cómo la recibieron en este, en donde se pudo ver un sofá, un espejo, una pequeña nevera, un mueble de televisión y una zona para que puedan maquillarla y arreglarla. Además, también exaltó los elementos de la producción que le dejaron como una bata, pantuflas, una toalla y varios termos, además de un mensaje en el que recalcaron su importancia dentro del concurso.

Con una imagen en el escenario del Templo de la Imitación, la presentadora agradeció a los miles de comentarios que le llegaron por este primer capítulo y se mostró eufórica ante el estreno de esta décima temporada: "Sí señores, de esta tierra bella, gracias a todos".