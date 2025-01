Yina Calderón fue comparada con Amparo Grisales, ¿por qué le dijeron que se parecen?

El estreno de la décima temporada de Yo Me Llamo hizo que los fanáticos del Templo de la Imitación dieran mucho de qué hablar en redes sociales, pues sin duda el programa se vuelve tendencia todas las noches gracias a las reacciones de los televidentes que van dejando sus opiniones a medida que van pasando las presentaciones, no obstante, algunos aprovecharon para comparar a Yina Calderón con Amparo Grisales .

Y es que recientemente la creadora de contenido realizó unos videos en los que simuló una entrega de premios, en los que galardonó las mejores polémicas y famosos del 2024, por lo cual se puso un vestido negro y se arregló elegante, puesto que quería entrar de lleno en esta grabación.

Compararon a Yina Calderón con Amparo Grisales

El video en el que la empresaria de fajas sacó a flote sus dotes como presentadora generó bastantes comentarios entre sus fanáticos, quienes no la habían visto en esta faceta, razón por la que le dijeron que tenía cierto parecido con 'La diva de Colombia'.

Uno de los mensajes enviados por sus seguidores decía: "Es mi impresión o te estás pareciendo a Amparo Grisales. Como hablas, como festiculas y por lo segura, mis respetos a tu cambio".

Ante esto, Yina Calderón no pudo evitar mostrarse halagada y emocionada, puesto que este tipo de comparaciones no las había tenido, especialmente cuando ven en ella cosas de la jurado de Yo Me Llamo, quien es una referente de la belleza y de la farándula de nuestro país.

"Honor que me hacen, no pues, Yina Grisales. No, cómo se le ocurre, esta señora es un ícono de la televisión colombiana, es como Marbelle o Natalia París que hacen parte de nuestra cultura", mencionó bastante sorprendida la creadora de contenido, quien se encargó de elogiar a la también actriz.

La publicación causó un debate y divisiones en redes, pues mientras que algunos consideraron que sí tenía ademanes de Amparo, otros recalcaron que no hay punto de comparación y que era una falta de respeto contra 'La diva de Colombia'.

No obstante, Yina Calderón dejó en claro la admiración que siente por ella y recalcó que: "tiene un porte, una elegancia. Ella es el vivo ejemplo de lo que es envejecer con dignidad".