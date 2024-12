Esta es la razón por la que Raúl Gasca le agradeció a Yina Calderón: "Vale mucho"

Raúl Gasca forma parte del Circo de los Hermanos Gasca , un espectáculo reconocido a nivel mundial por su trayectoria y herencia familiar. La capital colombiana ha sido uno de los lugares donde han tenido su estadía más prolongada, gracias a la gran acogida de su atractiva propuesta artística, aunque también han recorrido varias ciudades del país.

El reconocido empresario circense no dudó en detener uno de sus shows en diciembre para hablar sobre Yina Calderón , quien ha sabido abrirse camino en el mundo del entretenimiento y la farándula. Yina ha destacado especialmente en redes sociales, convirtiéndose en una figura influyente.

Qué hizo Yina Calderón por el Circo de los Hermanos Gasca

Al finalizar una de las funciones en Bogotá, Raúl Gasca tomó la palabra y, aprovechando la presencia de Yina en primera fila, compartió con el público cómo ella les ayudó durante la pandemia de COVID-19.

El empresario relató que, en medio de la crisis generada por el cierre obligatorio de eventos presenciales, el circo recurrió a espectáculos virtuales. En ese momento, Yina se ofreció voluntariamente a promocionar estas funciones a través de sus redes sociales, convirtiéndose en un apoyo clave para reactivar su actividad económica.

“Ella, sin que nosotros le pidiéramos nada, nos escribió y dijo: ‘Te voy a apoyar, mándame todo para subirlo a mis redes…’ Nos ayudó sin esperar nada a cambio”, expresó Gasca. Al finalizar su discurso, destacó una frase que resonó en el público: “Eso vale mucho”.

El auditorio reaccionó con aplausos. A pesar de las constantes polémicas que rodean a Yina Calderón por sus comentarios sobre diversas figuras del espectáculo, esta publicación generó cientos de comentarios positivos en redes sociales.

“Supongo que es chismosa por el tema de redes sociales, pero en su vida privada es buena persona”, “Esa mujer tiene buen corazón”, “Yina, te amo, eres el mejor ser humano” y “Yina siempre ha sido muy solidaria” fueron algunos de los mensajes que resaltaron su gesto.

Yina Calderón consideraría dejar las redes sociales

Agotada de lidiar con los cierres recurrentes de sus cuentas en redes sociales, una situación que ocurre con mayor frecuencia, Yina se pronunció a través del perfil de su empresa de fajas.

En un mensaje cargado de emociones, expresó su frustración:

"Ayer preferí quedarme en mi cuarto. Saber que esto ya se ha convertido en una persecución hacia mí es doloroso. Me he levantado siete veces en Instagram, pero no sé si tenga fuerzas para hacerlo una octava vez", mencionó en una publicación acompañada de un mensaje dirigido a sus fanáticos.