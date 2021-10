Video: trapecista del Circo de los Hermanos Gasca sufrió accidente en pleno show

El Circo de los Hermanos Gasca dejó preocupados a los espectadores, pues uno de los protagonistas del espectáculo tuvo un accidente tras intentar hacer una acrobacia con un alto nivel de complejidad.

Un asistente grabó el momento en que Martín Gasca cayó sobre una red después de hacer un cuádruple salto mortal en el trapecio con su compañero ‘Juan Cebolla’. Al parecer, la maniobra no salió como esperaban y el acróbata cayó de cabeza en la malla.

Todo sucedió cuando Martín Gasca no alcanzó a agarrarse de las manos de ‘Juan Cebolla’ mientras estaba en el aire, lo que causó que cayera de cabeza en medio del espectáculo en vivo.

Su compañero también terminó en la malla luego del accidente y se dio cuenta que su colega no reaccionaba, pues "tenía los ojos en blanco y estaba casi convulsionando", aseguró ‘Juan Cebolla’.

Durante un live en el Instagram de Martin Gasca, los trapecistas revelaron que gracias a Dios no fue tan grave, Gasca solo se golpeó en la frente y se lastimó una pierna.

‘Juan Cebolla’, por su parte, dijo que no quería hablar lo que había sucedido porque el circo es para divertir a la gente y no para mostrar las cosas malas, aseguró que este episodio fue muy fuerte para él pero que era necesario contarlo porque el video se hizo viral.

“Seamos como Martin... Pongámosle la frente a la vida”,” Me alegra saber que no fue grave. Sin embargo, varios golpes a los que hacerle seguimiento y esperar que sanen pronto. Y preguntar si requiere terapia. Un abrazo fuerte para todos.”, “Gracias a Dios terminaron sanos. Estuve viendo muchas veces el video y es impresionante la velocidad con que salió impulsado Martín al no agarrar a Juan.”, fueron algunos de los comentarios que recibió el acróbata.

Martín le contó a sus seguidores que solo le falta una resonancia para descartar cualquier daño grave.