Raúl Gasca fue víctima de hurto cuando se encontraba en la Feria de Cali

Durante las presentaciones de la Feria de Cali , Raúl Gasca, uno de los creadores del Circo Hermanos Gasca, resultó herido por quienes asistieron al evento con fines delincuenciales mientras intentaban hurtarle una de sus joyas.

El artista mexicano, quien está radicado en Colombia desde hace años, viajó a la capital del Valle del Cauca para disfrutar del evento más esperado en esta región cada fin de año.

Gasca, se encontraba en uno de los palcos más costosos de la feria, pero ni siquiera allí pudo encontrar la seguridad que se necesitada para terminar este gran día como él esperaba.

Según contó el artista por medio de su cuenta de Instagram, al bajar de la locación unos hombres lo abordaron por la espalda y le raparon la costosa cadena que tenía, lo que le dejó una gran marca en el cuello.

Después de la presentación de Maluma voy al baño con un amigo y cuando estábamos haciendo la fila se armó una pelea. Yo me corro para atrás y siento que me quitan las cadenas por la espalda, también me arañaron.

No obstante, el artista mexicano cuenta que forcejeó para evitar el robo de las joyas. "Se acerca un hombre y me lanza algo a la cara, finalmente me quedé con la cadena más delgadita" aseguró.

Gasca se encontraba muy emocionado por asistir al gran concierto de la Feria de Cali, pero lamentó ver a más personas pasar por los mismos hechos.

Según el mexicano, una mujer se le acercó y le preguntó que si lo robaron, a lo que Gasca respondió que sí, lo sorprendente es lo que sucede después, puesto que la chica le explicó: "a mi me robaron el celular y creo que me echaron escopolamina porque me desmayé".

"Esto lo cuento porque sé que mañana hay otro super concierto así que eviten llevar joyas y cuiden bien sus pertenencias" puntualizó Gasca.

Los amigos del cirquero le hicieron la invitación de asistir al evento que se realizará el 28 de diciembre; sin embargo, con notoria tristeza no quiso aceptar.