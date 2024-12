Juliana confiesa si le molesta que la comparen con Yina Calderón: Le responde un audio que le envió

Juliana es una de las artistas colombianas con mayor proyección en la industria musical y ya ha demostrado todo su talento y potencial, inclusive se ganó un Premio Latin Grammy en 2021 como Mejor Nueva Artista. En su paso por Los Enredados, podcast de Caracoltv.com y La Red , recordó años pasados, hace un repaso por su trayectoria artística y se destapó sobre todo tipo de temas.

Juliana responde si le molesta que la comparen con Yina Calderón

Una de las preguntas en esta transmisión en vivo es si le genera alguna molestia que la comparen con la generadora de contenido, Yina Calderón , quien suele ser bastante polémica y dar mucho de qué hablar.

Mira también: Pipe Bueno expresa los buenos deseos que tiene para Jessica Cediel: "Merece que la traten con amor"

La artista de 26 años fue contundente y dijo: "No me molesta en absoluto que me comparen con ella o con otra mujer porque absolutamente todas somos hermosas, respetables y merecemos un lugar. Te amo, mami”.

Acto seguido, el presentador le cuenta que la empresaria les envió un audio respondiendo a si la conocía y esta respondió afirmativamente e incluso contó una graciosa anécdota: “Imagínate que yo por la calle y me dicen que tal Dinodoro y Aurelio Cheveroni que si la Mary Moon si era de verdad, o cuánto me pagaban o que qué hacía con la plata”.

No te pierdas: Un presentador de La Red promete subir una foto suya con poca ropa, ¿cuándo lo hará?

Publicidad

Finalmente, la intérprete le responde enviándole un beso, sin dejar atrás su sentido del humor: "Tan hermosa, mi amor. Le mando un beso gigante, que pecado que le tocó responder todo eso, pero a mí también me han dicho que cuánto valen las fajas".

Te puede interesar: La razón por la que Alejandra Borrero terminó de "polizonte" cuando la echaron de su casa