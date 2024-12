La razón por la que Alejandra Borrero terminó de "polizonte" cuando la echaron de su casa

Alejandra Borrero recuerda su juventud en Los Enredados , en donde confiesa que su madre sufrió mucho con ella porque era una mujer a la que le gustaba salir mucho y estar con sus amigos de fiesta o haciendo diversos planes, por lo que acepta que la echaron de su casa.

"Me iba de rumba, pero llegaba tardísimo, mi mamá no sabía qué hacer conmigo, entonces, llegó un día que me dijo: 'si no podés vivir con mis reglas, te tenés que ir de esta casa' y ella pensó que con eso me iba a asentar y lo que hizo fue todo lo contrario", menciona la actriz, quien revive este hecho entre risas.

Al comentar cómo fue enfrentarse ante esa repentina independencia y sin un plan detrás, Alejandra Borrero hace énfasis en que: "no tenía a dónde irme o qué hacer, todos mis amigos me fueron recibiendo, entre esos Mayolo".

Sumado a esto, la actriz relata en Los Enredados que su mamá después de un tiempo la puso en un apartamento que se encontraba en la casa donde ella se crió y con eso la señora se sentía más tranquila, aunque confiesa que sacaba los alimentos de la casa de su madre cuando la visitaba.

Publicidad

A su vez, revela que durante esta época en la que se adaptaba a este nuevo estilo de vida y la independencia, especialmente en temas económicos, aprovechaba cuando la invitaban al festival de Cartagena porque le guardaban los baucheres de comida.

"No puedo decir esto, no debería: Dormía de polizonte en el hotel. Son de esas cosas que uno hace en la vida, en la juventud, yo realmente era una mujer muy arriesgada y gracias a Dios me fue bien en la vida y nunca me pasó nada", concluye Alejandra.

Publicidad

Alejandra Borrero relató cómo salió del closet

En medio de una entrevista en La Sala de Laura Acuña , la apasionada por las tablas habló sobre su trayectoria profesional y de ciertos detalles de su vida, como el momento en el que "salió del closet" con sus padres y ante todos aquellos que la veían en la pantalla chica.

Al empezar al hablar sobre el hecho de pertenecer a la comunidad LGBTIQ+, Alejandra Borrero expresó que: "en este punto de mi vida, realmente, ya vivo muy tranquila con el tema, creo que hay un camino para todos. Así que, darse ese primer 'palazo' que no se había dado nadie, siendo protagonista de novela, teniendo todo un mundo que cuidar, por decir, fue algo muy especial".

En este punto empezó a hacer referencia acerca de cómo fue contarle al mundo algo que tanto ella como las presentadoras del programa consideraron como algo que ni siquiera debería ser un tema de conversación aparte: "yo soy una mujer que no puede vivir sin la verdad; además me estaban presionando los periodistas, me decían cosas, así que decidí que iba a poner mi verdad enfrente de mí porque no hacía nada malo".

Asimismo, Alejandra Borrero contó que fueron años de introspección y depresión, en medio del proceso de entender quién era, pero que son cosas que hacen parte del proceso. A su vez, dejó en claro que a pesar de que en un inicio enfatizaba mucho en el tema, paró de hacerlo porque no quería que la catalogaran o la señalaran como tal, sino que la vieran como algo más allá de su orientación sexual.