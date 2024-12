Juliana revela por qué ya no usa su apellido y reacciona un mensaje de Yina Calderón

Juliana es una talentosa artista colombiana que además de su rol como cantante, también ha sido actriz y es recordada debido a que durante toda su infancia fue la presentadora del programa infantil Club 10.

Tal vez muchos recuerden a la pequeña con su particular sonrisa y la arrolladora personalidad que mostraba al interactuar con los personajes de la producción como Aurelio, Dinodoro y Mary Moon, sin embargo, esto no podía durar para siempre y por eso se despidió en el 2015.

Ahora, la joven es la invitada al nuevo capítulo de Los Enredados, en donde habla un poco de su carrera, los retos que ha tenido, su familia, la forma en la que inició en la música y todo lo que ha podido lograr gracias a su perseverancia.

Por qué Juliana ya no usa su apellido

Durante la conversación la intérprete se sincera y afirma que son muchos los que no han podido escribir bien su apellido, nunca es de la forma correcta, por eso empezó a acostumbrarse a que lo pronunciaran mal, ya que Velásquez tiene S, Z y además, tilde.

Al parecer, en las entrevistas le decían “Juliana Velandia, Vásquez e incluso Velasco”, por lo que se cansó y por eso, a pesar del gran amor que tiene por su padre y también por el apellido de su madre, decidió quitarse los dos y permanecer con su nombre.

“Amo a mi papá, sabe que amo mi apellido, pero en cuestiones prácticas mejor solo Juliana”, asegura entre risas en Los Enredados, donde continúa hablando de diferentes temas, como su papel en el Club 10 y cómo cambió su vida tras terminar de grabar.

Juliana después del Club 10

En medio de la entrevista en Los Enredados , la cantante recuerda que estuvo casi 11 años haciendo parte de este programa y al terminar atravesó un momento muy difícil para ella, pues de los 17 a los 19 no consiguió ningún trabajo.

Debido a la lucha constante, llegó a pensar que no era suficientemente buena en lo que hacía y solo había sido “una niña carismática que tuvo un golpe de suerte”, lo que afectó mucho su salud mental y cómo se veía a sí misma.

“Es la vez que más tristeza he sentido”, comenta y agrega que nadie la quería llamar a hacer castings, pues consideraban que no era actriz y que solo “era la gordita del Club 10”, por lo que su tiempo en la pantalla ya había pasado.

La situación se convirtió en un conflicto muy grande porque lo que pensó que le abriría todas las puertas debido a su experiencia, en realidad se las estaba cerrando, “la pasé muy mal”, explica en la entrevista y agrega que finalmente logró salir a la luz.

“Empecé a trabajar mucho en mí, a darme cuenta de que era yo la que tenía que darme ese valor y tenía que prepararme más, desaprender muchas cosas, aprender otras nuevas”, dice y revela que empezó a estudiar dirección de cine porque pensó que su destino era estar detrás de cámaras y no adelante, pero la vida la sorprendió con nuevas oportunidades.

Juliana responde si le molesta que la comparen con Yina Calderón

Una de las preguntas en esta transmisión en vivo es si le genera alguna molestia que la comparen con la generadora de contenido, Yina Calderón , quien suele ser bastante polémica y dar mucho de qué hablar.

La artista de 26 años fue contundente y dijo: "No me molesta en absoluto que me comparen con ella o con otra mujer porque absolutamente todas somos hermosas, respetables y merecemos un lugar. Te amo, mami”.

Acto seguido, el presentador le cuenta que la empresaria les envió un audio respondiendo a si la conocía y esta respondió afirmativamente e incluso contó una graciosa anécdota: “Imagínate que yo por la calle y me dicen que tal Dinodoro y Aurelio Cheveroni que si la Mary Moon si era de verdad, o cuánto me pagaban o que qué hacía con la plata”.

Finalmente, la intérprete le responde enviándole un beso, sin dejar atrás su sentido del humor: "Tan hermosa, mi amor. Le mando un beso gigante, que pecado que le tocó responder todo eso, pero a mí también me han dicho que cuánto valen las fajas".

Mira el capítulo completo: