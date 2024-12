"Esto no lo debería decir": Alejandra Borrero recuerda qué hizo cuando la echaron de su casa

Alejandra Borrero revela cómo fue que la echaran de la casa

Alejandra Borrero recuerda su juventud en Los Enredados, en donde confiesa que su madre sufrió mucho con ella porque era una mujer a la que le gustaba salir mucho y estar con sus amigos de fiesta o haciendo diversos planes, por lo que acepta que la echaron de su casa.

"Me iba de rumba, pero llegaba tardísimo, mi mamá no sabía qué hacer conmigo, entonces, llegó un día que me dijo: 'si no podés vivir con mis reglas, te tenés que ir de esta casa' y ella pensó que con eso me iba a asentar y lo que hizo fue todo lo contrario", menciona la actriz, quien revive este hecho entre risas.

Al comentar cómo fue enfrentarse ante esa repentina independencia y sin un plan detrás, Alejandra Borrero hace énfasis en que: "no tenía a dónde irme o qué hacer, todos mis amigos me fueron recibiendo, entre esos Mayolo".

Sumado a esto, la actriz relata en Los Enredados que su mamá después de un tiempo la puso en un apartamento que se encontraba en la casa donde ella se crió y con eso la señora se sentía más tranquila, aunque confiesa que sacaba los alimentos de la casa de su madre cuando la visitaba.

A su vez, revela que durante esta época en la que se adaptaba a este nuevo estilo de vida y la independencia, especialmente en temas económicos, aprovechaba cuando la invitaban al festival de Cartagena porque le guardaban los baucheres de comida.

"No puedo decir esto, no debería: Dormía de polizonte en el hotel. Son de esas cosas que uno hace en la vida, en la juventud, yo realmente era una mujer muy arriesgada y gracias a Dios me fue bien en la vida y nunca me pasó nada", concluye Alejandra.

El primer papel de Alejandra Borrero

Alejandra Borrero hace un viaje al pasado en Los Enredados para rememorar a ese primer personaje al que tuvo que darle vida y recalca que este fue un hombre, lo cual implicó un gran reto para ella y la llevó a enamorarse del teatro y esta carrera.

La actriz destaca que ha tenido una trayectoria muy amplia, con 46 producciones en televisión, y mientras que le pide a las nuevas generaciones que no trabajen tanto y que le dediquen tiempo a la familia y a hacer diversas actividades, revive cómo fueron sus inicios.

La primera obra de Alejandra Borrero fue 'El cornudo imaginario', cuyo autor fue Molière, en donde interpretó a Sganarelle: "pues era un colegio de viejas, todas éramos mujeres, entonces, tocaba que algunas hiciéramos los papeles de hombres".

Tras recalcar que esto era una práctica de antaño, pues cuando las mujeres no tenían permitido actuar los hombres realizaban estos papeles, la directora de la Casa E Borrero confiesa cómo realmente llegó a las tablas: "yo realmente escogí teatro para poder fumar detrás de la cortina del colegio y después ya me encantó".

El personaje que marcó a Alejandra Borrero

Durante su paso por Los Enredados, Alejandra Borrero habla de su trayectoria dentro de la pantalla chica, en la que ha estado en 46 producciones, sin embargo, aprovecha para destacar una en específico.

Al hablar sobre el personaje que le dejó una huella, la actriz menciona: "muchos, pero el de 'La otra mitad del sol' , fue el primero que cuando lo estaba haciendo supe que era una prueba de mi trabajo, un reto muy fuerte".

Ante esto, Alejandra Borrero destaca que estaba haciendo tres personajes al tiempo, pero que ella misma tenía la regla de que solo hacia una producción por día, dado que no quería que se mezclaran las historias o personalidades y no pudiese hacer un gran trabajo.

Sumado a esto, la actriz recalca en Los Enredados que ella realmente se transforma para darle vida a esas personas que debe interpretar: "para mí actuar ha sido mi psicoanálisis, ¿no? He podido hacer todo tipo de personajes, experimentar y explorar en mí misma como todos los aspectos de un ser humano, porque todos podríamos llegar a matar a alguien".

Alejandra Borrero menciona qué personaje le falta

Reflexionando sobre lo que vendría para su futuro en la actuación y sus ganas de regresar a la televisión, Alejandra Borrero cuenta en Los Enredados qué tipo de personaje le gustaría tener en la pantalla chica.

Antes de revelarlo, la actriz confiesa que le han preguntado esto en diversas ocasiones y siempre se queda pensando, por lo que nunca había tenido una respuesta clara a este momento y opta por finalmente hallarla.

"El personaje que quisiera hacer es mí misma tranquila, mirando al mar", dice entre risas la directora de la Casa E Borrero, quien ya ha destacado que es una mujer que siempre está haciendo algo, que anda ocupada y que trabaja mucho.

Frente a esto, Alejandra hace énfasis en que se entrega completamente a lo que deba hacer en la actuación: "cada personaje que hago es un reto para mí, no hay un personaje chiquito, es una diversión hacer una escena, yo realmente me lo gozo mucho. Así que cada personaje que he hecho es ese que he querido realizar, porque los elijo yo".

Finalmente, también confiesa que le han hecho varias propuestas para que regrese a la televisión y le dé vida a señoras con Alzheimer y demencia senil, algo que le llama la atención y tiene el deseo de realizar.

Alejandra Borrero habla de las cirugías estéticas

Al hablar sobre los filtros y mentiras que hay detrás de las redes sociales, Alejandra Borrero menciona en Los Enredados si se tuvo que enfrentar a que le pidieran que cambiara algo de su imagen o si pensó en operarse.

Inicialmente, la actriz dice que nadie le dijo en concreto algo, pero sí destaca que hubo un director de fotografía venezolano le exigía ciertos detalles como que se cortara el capul: "me comentaba que eso era importante por mi look".

Ante esto, Alejandra revela que varios cirujanos le ofrecieron hacerle diversas operaciones gratis, aunque a ella le costó: "yo traté de hacérmelas, pero era incapaz, creo que alguna vez me paré de una mesa y les dije que no".

Para finalizar, confiesa que más allá de no quererlo, la razón por la que no lo hizo fue el temor: "miedo a operarme sin algún motivo real, porque esto era vanidad, y miedo a lo que quedara después, realmente soy la que soy".

