¿La estatura le juega en contra? Norma Nivia habla de sus parejas y su divorcio en Los Enredados

Norma Nivia es la invitada número 14 al programa colaborativo de Caracol Televisión y La Red, Los Enredados . En esta oportunidad, la reconocida actriz no solo se divierte al hablar de anécdotas divertidas como escenas de celos o momentos bochornosos que ha protagonizado ebria, sino que también abre su corazón para conversar acerca del duelo tanto en sus relaciones de pareja como el que ha sentido tras la muerte de un ser querido.

Qué revelaciones hace Norma Nivia en Los Enredados

Uno de los temas que más llama la atención de su entrevista, es que la intérprete se pronuncia acerca de cómo su altura le ha permitido destacar de la demás gente, no obstante, también le ha traído ciertos inconvenientes.

Mira también: Esta era la minúscula suma de dinero que ganaba Norma Nivia por trabajar como mesera en Bogotá

El hecho tiene lugar al preguntarle por una verdad que le duele a los hombres. Es allí cuando revela que se ha percatado de cómo se sienten un poco amenazados al encontrar a una mujer más alta que ellos: "mido 1.84, les duele".

Nivia asegura que, a pesar de que sí se le ha dificultado conseguir pareja con este rasgo físico, ha notado que esto la afecta mucho más en materia laboral, ya que hay algunos actores que se niegan rotundamente a grabar escenas con ella teniendo en cuenta que se va a ver más que ellos.

No te pierdas: Norma Nivia revela que lamenta haberse puesto prótesis mamarias a sus 20 años

Publicidad

Posteriormente, se refiere a cómo descubrió que su padre había fallecido. Todo ocurrió cuando quería estar en una serie de Caracol Televisión y se encontraba realizando el casting para uno de los personajes principales.

"Yo iba a ser ahí la antagónica, pero justo el día que tenía el call back para el antagónico. Ese día teníamos el llamado a casting Luna Baxter, que fue quien lo hizo, y yo... Ese día se muere mi papá", dice.

Te puede interesar: Norma Nivia, Iván Lalinde y Rodrigo Castro presumieron a sus mascotas en el Día del Gato

Publicidad

Por otro lado, confiesa que, aunque muchos admiradores no lo saben, estuvo felizmente casada y que esto quedó registrado en su perfil de Instagram. Según informa, no suele eliminar las publicaciones con sus exnovios no necesariamente porque tenga una excelente relación con ellos, sino debido a que considera que hicieron parte fundamental de su pasado y le gusta guardar con cariño los buenos instantes que vivieron juntos.

"Yo estuve casada, soy una mujer divorciada y esa persona que está ahí, que es un argentino, es la persona con la que estuve casada. Esa foto es en el apartamento que tuvimos en ese momento, un lugar muy grande que yo compré pensando en una familia o algo así, cosa que nunca pasó y ahí pues estaba evidentemente muy enamorada", dice en medio de la transmisión.