Pipe Bueno relata historias nunca dichas sobre su vida antes de la fama y varios secretos

Pipe Bueno llega a Los Enredados para contar varias historias de su vida en las que se retrocede a aquella época en la que aún no era famoso hablando desde su primera borrachera hasta las cosas que no se ven a través de las redes sociales.

Pipe Bueno y su fanatismo por Eminem

En su paso por Los Enredados , Pipe Bueno aprovecha para hablar sobre su infancia y cómo era su personalidad cuando niño, dado que era bastante hiperactivo e hizo una que otra gracia. A su vez, cuenta cuándo surgió su fanatismo por Eminem y analiza esos paradigmas que hay entre los géneros musicales.

Todo esto surge porque el cantante popular ve unas de sus fotos de pequeño, en lo que resalta una de ellas en la que tenía el cabello pintado de amarillo y en uno de sus brazos poseía un tatuaje temporal, dado que para dicha edad quería parecerse al rapero, lo que lo lleva a dar a conocer que es uno de sus mayores fanáticos.

"Ahí yo me creía y era el fan número uno de Eminem, tenía todos los discos de él, me le sabía todas las canciones en inglés, me vi la película, en fin", relata Pipe Bueno, quien aún sigue admirando a este reconocido artista y disfruta de su música, siendo esto lo que lo llevó a tener una estilo físico que se asimilara al del estadounidense.

Y es que el intérprete de 'Tengo mucha sed' explica que desde que era un niño le gustaba este género musical, haciendo la claridad de que no es alguien de solo escuchar un tipo de ritmo, ya que le encanta variar dentro de la industria.

Beso de Pipe Bueno a su hermana

El cantante reacciona a una imagen en la que se le ve a él dándole un pico en la boca a su hermana, unos años atrás, lo cual dividió opiniones entre sus fanáticos, dado que unos vieron esto como algo normal entre familiares cercanos y otros lo vieron como algo que está mal.

Frente a esto, Pipe Bueno contesta: "yo le he dado pico en la boca a todos mis hermanos, a mis papás, a mis hijos. Yo creo que quienes le ponen escrúpulos a eso tienen la mente más retorcida que uno".

Sumado a esto, el artista habla sobre la esa unión que tiene con Laura y lo importante que es para él: "Es uno de mis polos a tierra, es mi querida hermana. Es una mujer que siempre ha estado tras bambalinas y está apoyándonos. Tiene un genio delicadísimo".

Primera borrachera de Pipe Bueno

Ante este hecho, Pipe Bueno recalca que para esa edad los papás aún lo regañaban por consumir alcohol y por eso también le daba un poco de miedo hacer eso con sus amigos, por lo que inicialmente estaba al margen.

"Había una cabalgata que era la de Bolombolo, Venecia (en el departamento de Antioquia), recuerdo muy bien eso, y tenía unos amigos míos degenerados que me estaban empujando a la maldad, entonces me dijeron 'este es el momento perfecto para que usted pruebe el licor'", menciona el intérprete de 'Tengo mucha sed'.

Al hablar de lo sucedido, el artista relata que entre él y sus amigos cogieron los envases de unas gaseosas, los cuales eran oscuros y no dejaban ver el interior, y los llenaron con alcohol del papá de Pipe Bueno.

Recordando esta historia, el cantante invitado a Los Enredados destaca: "Nos robábamos los cunchos, llevábamos incluso diferentes licores. No sé cuántas horas después de la cabalgata eso me hizo efecto".

En ese momento, el cantante confiesa que borró cassette y llegó a la rumba en la que terminó bailando con una de las mamás de una de las jóvenes invitadas y que ahí le terminó metiendo la cara en el busto a ella mientras que bailaban.

Pipe Bueno responde si tuvo una relación con Maluma

Al ver una foto en la playa con el artista colombiano, el intérprete de 'Tengo mucha sed' no solo recuerda dicha época, en la que estaban empezando a tener éxito, y menciona que varios de sus seguidores sacaron la teoría de que eran gays.

Ante esto, Pipe Bueno confiesa que más allá de molestarlos a ellos les daba risa y que a los dos les iba bien en su camino sin estar pendientes de lo que dijeran de ellos en redes o respondiendo a los comentarios negativos.

El artista recalca que en medio de su éxito no les importaba lo que dijeran porque estaban concentrados en sus cosas, aunque también explica que inicialmente, como era tan joven, sentía que ese tipo de críticas podían afectarlo dentro de un género musical que para dicho momento estaba tan cerrado y no quería problemas con sus fanáticos hombres.

Asimismo, cuenta que ese fue un pensamiento que dejó de lado rápidamente y que se dio cuenta de que no debía dejarse afectar, por lo que después él y Maluma se tomaban fotos juntos y se reían de lo que decían de ellos.

Pipe Bueno habla sobre Jessica Cediel

Durante esta actividad en el videopodcast, el cantante popular decide entregarle el muérdago a la presentadora de La Descarga, haciendo énfasis en que a ella le desea el amor en esta etapa de su vida y demostró el cariño que siente por ella.

"Jess merece que la traten con amor y que tenga un amor duradero", responde Pipe Bueno, quien espera que en este diciembre su expareja y ahora amiga tenga la oportunidad de enamorarse.

Ante esto, termina mencionando que han hablado muchas veces después de que terminaron su noviazgo, al punto de que ella ha ido a su casa, conoce a Luisa Fernanda W y a sus hijos, destacando que las cosas entre ellos quedaron bien.

"Nosotros tenemos una bonita amistad y justo acabo de saludarla cuando pasé a decir 'hola' a la gente de La Descarga", recalca el cantante, que además comprueba con su actitud que esto es algo normal entre ellos.