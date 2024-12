Pipe Bueno confiesa que es un gran fanático de Eminem, ¿quería parecerse a él?

En su paso por Los Enredados , Pipe Bueno aprovecha para hablar sobre su infancia y cómo era su personalidad cuando niño, dado que era bastante hiperactivo e hizo una que otra gracia. A su vez, cuenta cuándo surgió su fanatismo por Eminem y analiza esos paradigmas que hay entre los géneros musicales.

Todo esto surge porque el cantante popular ve unas de sus fotos de pequeño, en lo que resalta una de ellas en la que tenía el cabello pintado de amarillo y en uno de sus brazos poseía un tatuaje temporal, dado que para dicha edad quería parecerse al rapero, lo que lo lleva a dar a conocer que es uno de sus mayores fanáticos.

"Ahí yo me creía y era el fan número uno de Eminem, tenía todos los discos de él, me le sabía todas las canciones en inglés, me vi la película, en fin", relata Pipe Bueno, quien aún sigue admirando a este reconocido artista y disfruta de su música, siendo esto lo que lo llevó a tener un estilo físico que se asimilara al del estadounidense.

Y es que el intérprete de 'Tengo mucha sed' explica que desde que era un niño le gustaba este género musical, haciendo la claridad de que no es alguien de solo escuchar un tipo de ritmo, ya que le encanta variar dentro de la industria.

Este punto lleva a Pipe Bueno a decir que la gente tiene un estigma y cree que por estar en un género musical o que le gusta algo hace que no pueda disfrutar de algo más, por lo cual asegura que así como se puede emborrachar con una canción popular también puede gozar a más no poder temas en inglés.

Asimismo, el artista aprovecha para recordar como fueron sus inicios y cómo se encontraba posicionado lo popular dentro de esta industria: "yo luché años para dejar de ser el patito feo de la música, hemos crecido como género".