Pipe Bueno responde a la foto en la que se le vio dándose un pico en la boca con su hermana

Pipe Bueno no puede evitar emocionarse al ver una foto antigua con su hermana, Laura Giraldo Bueno, durante Los Enredados y cuenta sobre cómo es esa conexión con ella, respondiendo a un debate que se generó luego de esta publicación.

Beso de Pipe Bueno a su hermana

El cantante reacciona a una imagen en la que se le ve a él dándole un pico en la boca a su hermana, unos años atrás, lo cual dividió opiniones entre sus fanáticos, dado que unos vieron esto como algo normal entre familiares cercanos y otros lo vieron como algo que está mal.

Frente a esto, Pipe Bueno contesta: "yo le he dado pico en la boca a todos mis hermanos, a mis papás, a mis hijos. Yo creo que quienes le ponen escrúpulos a eso tienen la mente más retorcida que uno".

Sumado a esto, el artista habla sobre la esa unión que tiene con Laura y lo importante que es para él: "Es uno de mis polos a tierra, es mi querida hermana. Es una mujer que siempre ha estado tras bambalinas y está apoyándonos. Tiene un genio delicadísimo".

Primera borrachera de Pipe Bueno

Al recordar su más reciente sencillo, llamado 'Tengo mucha sed', en Los Enredados le preguntan a Pipe Bueno si recuerda cómo fue su primera borrachera, por lo que confiesa que nunca le habían hecho esta pregunta y que va a dar la primicia de este momento que revive con mucho cariño y gracia.

"Yo estaba bien peladito, no me siento orgulloso, pues uno la anda cagando cuando está joven, ¿cierto? Entonces literal me acuerdo que el parche era tomar, siempre era ron o guaro porque lo demás era más costoso", explica el cantante.

Ante este hecho, Pipe Bueno recalca que para esa edad los papás aún lo regañaban por consumir alcohol y por eso también le daba un poco de miedo hacer eso con sus amigos, por lo que inicialmente estaba al margen.

"Había una cabalgata que era la de Bolombolo, Venecia (en el departamento de Antioquia), recuerdo muy bien eso, y tenía unos amigos míos degenerados que me estaban empujando a la maldad, entonces me dijeron 'este es el momento perfecto para que usted pruebe el licor'", menciona el intérprete de 'Tengo mucha sed'.

Al hablar de lo sucedido, el artista relata que entre él y sus amigos cogieron los envases de unas gaseosas, los cuales eran oscuros y no dejaban ver el interior, y los llenaron con alcohol del papá de Pipe Bueno.

Recordando esta historia, el cantante invitado a Los Enredados destaca: "Nos robábamos los cunchos, llevábamos incluso diferentes licores. No sé cuántas horas después de la cabalgata eso me hizo efecto".

Justo cuando pensaron que se había acabado el trago, estos jóvenes se devolvieron en un carro a Medellín a una fiesta de 15 años de unos amigos de la familia, pero en el camino Pipe sentía dolor en una pierna y en ese instante se dio cuenta de que tenía una botella más y se la tomaron en el camino.

En ese momento, el cantante confiesa que borró cassette y llegó a la rumba en la que terminó bailando con una de las mamás de una de las jóvenes invitadas y que ahí le terminó metiendo la cara en el busto a ella mientras que bailaban.