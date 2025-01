Cuántos años tiene Laura Acuña; se declaró “señora de las 4 décadas” en Yo Me Llamo

Al ser interrogado por la presentadora Melina Ramírez , Yo Me Llamo Ricardo Arjona responde que se va a presentar con la canción ‘Señora de las cuatro décadas’ para “enamorar a ‘la Diva de Colombia’ (Amparo Grisales)”.

Segundos después, el concursante empieza su ‘show’ con la frase: “Le vamos a cantar a todas aquellas señoras de las cuatro décadas”. Es entonces cuando Laura Acuña, nueva integrante de Yo Me Llamo , dice: “Buenas, presente”, mientas su colega Melina indica que ella todavía no está en esa etapa, como se puede escuchar en el siguiente video del canal de YouTube de Yo Me Llamo:

Cuántos años tiene Laura Acuña vs. Melina Ramírez

La santandereana nació el 15 de junio de 1982. Eso quiere decir quellegó a Yo Me Llamo con 42 años, pero en el sexto mes de 2025, Laura cumplirá 43 años.

La diferencia de edad con su compañera Melina, que reiteró que todavía no está en el "cuarto piso", es de 8 años, pues la presentadora vallecaucana deYo Me Llamo nació el 22 de marzo de 1990 (cumplió 34 años en 2024).

En cuanto al imitador de Ricardo Arjona, los jurados Amparo Grisales, César Escola yRey Ruiz (otro de los nuevos integrantes del programa) le señalaron que no se llamaba con el cantante guatemalteco de éxitos como ‘Te conozco’, ‘El problema’, ‘Fuiste tú’, ‘Dime que no’ e ‘Historia de un taxi’.

El participante tomó la decisión de buena manera e incluso le hizo un emotivo regalo a Amparo Grisales, al punto que ‘la Diva’ terminó llorando.

