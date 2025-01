Amparo Grisales discutió con Rey Ruiz por su edad: Esto sucedió en Yo Me Llamo

El primer capítulo de la décima temporada de Yo Me Llamo dejó a los colombianos entusiasmados con lo que se viene en esta edición, pues hubo una noche llena de talento, aunque también hubo uno que otro que no se preparó lo suficiente para subirse al escenario. No obstante, un momento entre Amparo Grisales y Rey Ruiz causó risas entre los jurados y los televidentes.

Esto sucedió luego de que Yo Me Llamo Javier Solís se presentara en su audición, dado que 'La diva de Colombia' estaba dando su retroalimentación y realizó un chiste con respecto a su edad.

Amparo Grisales discutió con Rey Ruiz

La jurado de Yo Me Llamo se mostró sorprendida ante la interpretación brindada por este doble del mexicano, a quien le destacó el color de voz bostesado y el uso de matices en su canto, recalcando que físicamente también consideraba que podía trabajar más para llegar a la perfección.

No obstante, Amparo Grisales sacó las carcajadas del público cuando dijo que este era un personaje que estaba en la memoria de todos: "pues de mi época y sí, ¿y qué?", mencionó en medio de risas, tomándose como chiste lo que hace referencia a su edad, un misterio que muchos colombianos han querido descifrar.

Ante la cara de sorpresa de Rey Ruiz ante esta confesión, 'La diva de Colombia' aclaró: "de chiquita sí, lo oía, claro, yo viví en México. No soy de su generación, no dije que contemporánea, pero lo escuchaba mi mamá en mi casa".

Luego de que el aspirante abandonó el escenario, el cantante de salsa se volteó para hablar con su colega de Yo Me Llamo y confesarle que se le parecía a una bailarina cubana: "era una mujer demasiado extrovertida también en lo que decía, era lo que era. Yo pienso que vas por buen camino, ella duró como 100 años".

Mientras que el jurado le recalcaba que esto es un elogio para ella, Amparo aprovechó para seguirle la cuerda de manera jocosa: "voy llegando a 200, o sea que la embarraste. ¿No me ven lo divina?".

Finalmente, la también actriz se sintió orgullosa de su edad y su trayectoria en el entretenimiento de nuestro país, por lo que invitó a las personas a que llegaran a donde ella está y en la manera como luce.

