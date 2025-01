Capítulo 14 Yo Me Llamo: Amparo Grisales estalla contra Rey Ruiz y le dice “atrevido”

En el capítulo 14 de Yo Me Llamo los jurados pasan por todo tipo de emociones gracias a las presentaciones de 16 imitadores que lo entregan todo con la esperanza de pasar a la Escuela y así poder trabajar de la mano de los profesores.

Durante la transmisión, destacan momentos como la emoción de los imitadores de Bob Marley y Ángela Aguilar al recibir los halagos de los jurados. Sin embargo, la imitadora de Maía enfrenta problemas en su interpretación y olvida la letra de la canción, aspecto que el 'Maestro' Escola considera que "impresentable".

Tras la presentación de Yo Me Llamo Cornelio Reyna, César Escola estalla contra Amparo Grisales y le exige respeto, señalando que todos tienen derecho a pensar de manera distinta y a ofrecer su respectiva devolución a los concursantes.

Otro momento que llama la atención es la emotiva presentación del imitador de Óscar Agudelo, quien logra hacer que Laura Acuña se emocione hasta las lágrimas. Por otro lado, Yo Me Llamo Demi Lovato genera opiniones divididas y pone en duda a los jurados.

Quiénes se presentaron en Yo Me Llamo

Yo Me Llamo Paquita la del Barrio canta ‘Tres veces te engañé’ de Candelaria Macedo.

Yo Me Llamo Luis Alfonso canta ‘Cuánto vale’ de S. Uribe, A. Alzate, J. Hernández, J. Rodríguez y J. Vegas.

Yo Me Llamo Bob Marley canta ‘No woman, no cry’ de Vincent Ford.

Yo Me Llamo Maía canta ‘Ingenuidad’ de Ricardo Prado.

Yo Me Llamo Cornelio Reyna canta ‘Me sacaron el tenampa’ de Cornelio Reyna Cisneros.

Yo Me Llamo Dean Martin canta ‘Volaré’ de D. Madugno, F. Milgliacci y M. Parish.

Yo Me Llamo Ángela Aguilar canta ‘La llorona’ de A. Henestrosa y L. Mars.

Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat canta ‘Para la libertad’ de J. Serrat y M. Hernández.

Yo Me Llamo Xavi canta ‘La víctima’ de Joshua Xavier Gutiérrez.

Yo Me Llamo Amaía Montero canta ‘Rosas’ de X. San Martín, A. Fuentes, A. Montero, H: Garde y P. Benegas.

Yo Me Llamo John Alex Castaño canta ‘Juré’ de C. Osorno y J. Castaño.

Yo Me Llamo Nicola Di Bari canta ‘El corazón es un gitano’ de C. Mattone y F. Migliacci.

Yo Me Llamo Karol G canta ‘Mi ex tenía razón’ de A. Correa, É. Barrera, K. Cruz, M. Barrera y C. Giraldo.

Yo Me Llamo Óscar Agudelo canta ‘Desde que te marchaste’ de Guillermo Vanegas Llaveras.

Yo Me Llamo Ana Bárbara canta ‘Como me haces falta’ de Marco Antonio Solís

Yo Me Llamo Demi Lovato canta ‘Heart Attack’ de J. Evigan, S. Douglas, A. Phillips, D. Lovato, M. Allan y N. Williams.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo .